Kommt ein Gothic 3 Remake? Vermeintliche Namensänderung führt Fans auf falsche Fährte - was wirklich Sache ist, verrät uns THQ Nordic

Sorry, wir müssen Hoffnungen begraben: Einige Fans hatten eine kleine Änderung erspäht, die sie als Hinweis auf ein kommendes G3 Remake interpretierten. Leider alles Quatsch.

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Stephanie Schlottag
17.07.2026 | 07:25 Uhr

16,99 €

Hallo Xardas, alter Gauner. Ob man dich mal im Gothic 3 Remake sieht? Wissen nur die Götter. Hallo Xardas, alter Gauner. Ob man dich mal im Gothic 3 Remake sieht? Wissen nur die Götter.

Nein, THQ hat nicht versehentlich Pläne für ein anstehendes Gothic 3 Remake enthüllt. Eine vermeintliche Namensänderung auf der offiziellen Webseite sorgte in den Foren kurz für Leben unter einige Fans.

Doch wir haben bei Publisher THQ nachgefragt und von ihnen direkt die Antwort bekommen, dass es sich dabei um eine Nullnummer handelt.

Video starten 1:03 Das Gothic Remake wird im neuen Trailer gefeiert und in den Kommentaren fragen alle nur nach Teil 2 - bis THQ antwortet

Was steckt in Wahrheit dahinter?

Die Aufregung kam daher, dass Gothic 3 auf der THQ-Webseite nun als Gothic 3 Classic bezeichnet wurde. Was manche bei Reddit und Co. spekulieren ließ, das sei ein Indiz für ein Gothic 3 Remake, und die Titeländerung sei dazu gedacht, beide Versionen voneinander abzugrenzen. 

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