Kommt ein Gothic 3 Remake? Vermeintliche Namensänderung führt Fans auf falsche Fährte - was wirklich Sache ist, verrät uns THQ Nordic

Hallo Xardas, alter Gauner. Ob man dich mal im Gothic 3 Remake sieht? Wissen nur die Götter.

Nein, THQ hat nicht versehentlich Pläne für ein anstehendes Gothic 3 Remake enthüllt. Eine vermeintliche Namensänderung auf der offiziellen Webseite sorgte in den Foren kurz für Leben unter einige Fans.

Doch wir haben bei Publisher THQ nachgefragt und von ihnen direkt die Antwort bekommen, dass es sich dabei um eine Nullnummer handelt.

1:03 Das Gothic Remake wird im neuen Trailer gefeiert und in den Kommentaren fragen alle nur nach Teil 2 - bis THQ antwortet

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Was steckt in Wahrheit dahinter?

Die Aufregung kam daher, dass Gothic 3 auf der THQ-Webseite nun als Gothic 3 Classic bezeichnet wurde. Was manche bei Reddit und Co. spekulieren ließ, das sei ein Indiz für ein Gothic 3 Remake, und die Titeländerung sei dazu gedacht, beide Versionen voneinander abzugrenzen.