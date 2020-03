Tyranny gratis bei Gamestar Plus - allerfeinste Rollenspiel-Kost

Gratis-Spiel des Monats

In Rollenspielen schlüpft man, wie der Name schon sagt, in eine Rolle - aber wie diese aussieht ist meistens relativ starr vorgegeben. Nicht so in Obsidians Tyranny: Schon allein bei der Charakter-Erstellung habt ihr sehr große Freiheiten. Schwert schwingender Magier? Singender Gladiator? Im Ausbau eurer Spielfigur sind (fast) keine Grenzen gesetzt. Die Story macht vieles anders als andere Genrevertreter: Als ein sogenannter Schicksalsbinder seid ihr im Dienste des gottgleichen Herrscher Kyros, der den Großteil der Welt erobert hat. Ihr werdet entsandt um eine Rebellion niederzuschlagen und fragt euch zu Recht: Sind wir die Bösen?

Endlose Entscheidungsfreiheit

Wie ihr die Aufständischen zum Schweigen bringt liegt in eurer Hand. So entscheidet Ihr etwa, welche der beiden Armeen, die gegen die Rebellen eingesetzt wurden, mit neu geschmiedeten Schwertern ausgerüstet wird. Euer Vorgehen hat allerdings auch Konsequenzen: jede Entscheidung beeinflusst die Story. Beim Test haben drei Redakteure drei sehr unterschiedliche Spiele erlebt. Die zahlreichen Dialoge sind fantastisch geschrieben - da fällt das viele Lesen leicht.

Klassische Kämpfe

Ihr steuert eure Gruppe aus bis zu vier Helden aus der klassischen Iso-Perspektive. Die taktischen Kämpfe laufen in Echtzeit ab und können jederzeit pausiert werden. Neben euren normalen Fähigkeiten und Zaubern, die ihr teilweise selbst basteln könnt, gibt es auch Combo-Angriffe. Diese mächtigen Skills könnt ihr aber nur einmal pro Kampf einsetzen. Tyranny baut auf den Stärken seines geistigen Vorgängers, Pillars of Eternity, auf und entwickelt sie sinnvoll weiter. Von GameStar gab es eine Wertung von 88.

Mehr von Paradox

Mit Pillars of Eternity und Tyranny hat Paradox bewiesen, dass sie einen Riecher für gute Rollenspiele haben. Dementsprechend groß ist die Hoffnung auf die Fortsetzung des geliebten Vampir-Abenteurs Vampire: The Masquerade 2 - Bloodlines. Wenn ihr wissen wollt, was der Publisher sonst noch so in seinem Portfolio hat, könnt ihr hier bei Gamesplanet vorbeischauen.

