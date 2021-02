Welche Blizzcon-Ankündigung fandet ihr am besten?

Normalerweise füllen um diese Zeit zehntausende Blizzard-Fans das Convention Center in Anaheim, um an der Blizzcon teilzunehmen. Dies blieb dieses Jahr aufgrund des aktuellen Pandemie-Geschehens zwar leer, die Blizzcon fand aber trotzdem statt - und zwar digital als Blizzconline.

Natürlich durfte auch bei der virtuellen Messe nicht traditionelle Eröffnungsshow fehlen, bei der Blizzard im Minutentakt neue Ankündigen für ihre Spiele raushaut. Am Freitag Abend, dem 19. Februar um 23 Uhr deutscher Zeit wurden uns eine Stunde lang Blizzards kommende Spiele und Pläne vorgestellt. Eine Übersicht zu allen Ankündigungen findet ihr in unserem separaten Artikel:

Was war euer Highlight?

Wir wollen von euch in einer Umfrage wissen, welche Ankündigung ihr am besten fandet und warum ihr euch darauf freut. Stimmt bei unserer Umfrage ab und lasst uns doch einen kurzen (oder langen) Kommentar da.

Neben dem Diablo 2-Remaster freuten sich vor allem viele WoW Fans über das Burning Crusade-Addon für WoW Classic, das allerdings bereits zuvor durch einen Leak schon bekannt wurde.

Nicht in der neuen Umfrage vertreten sind Diablo Immortal, Heroes of the Storm, StarCraft und Warcraft 3 Reforged, da es zu ihnen keine Ankündigung gab. Ganz streng genommen wurde auch Overwatch 2 nicht in der Eröffnungsshow genannt. Der Heldenshooter, erhielt dann aber eine kleine Mini-Ankündigung in Form von zwei Maps und einem Helden-Teaser für Overwatch 2, weswegen er hier in unserer Umfrage vertreten ist.

So sah das Ergebnis vor der Blizzcon aus

In etwa dieselbe Frage haben wir euch bereits einige Tage vor der Messe gestellt. Hier konnte vor allem Diablo 4 den Sieg davon tragen. Spannend wird es nun, ob Diablo 4 weiterhin eure liebste Ankündigung war, oder ob euch das nun bestätigte Remaster von Diablo 2 den Sieg davon tragen wird:

Noch mehr spannende Infos zu allen Ankündigungen und Blizzard-Spielen lest ihr auch hier auf GameStar.de. Wir versorgen euch neben allen Infos zu Blizzards Plänen natürlich auch mit Meinungen und Ausblicken unserer Experten.