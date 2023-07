Von winzig bis riesig: Wie groß ist der Bildschirm, auf dem du hauptsächlich spielst?

Monitore sind unser Tor in die Spielwelten, vom Handy über den PC-Bildschirm bis hin zum Fernseher. Aber wie groß sind die Modelle, die bei euch daheim stehen? Genau das wollen wir in einer aktuellen Umfrage von euch wissen.

Mobile-Gaming auf vergleichsweise kleinen Displays klammern wir dabei bewusst aus, uns geht es also primär um das Spielen auf größeren Bildschirmen. Die passende Umfrage dazu folgt auf dem Fuße, wir freuen uns über eine rege Teilnahme!

Dass wir in der Umfrage nur von ungefähren Zoll-Angaben sprechen, hängt mit der teils recht großen Bandbreite auf dem Markt zusammen.

So gibt es beispielsweise sowohl Monitore mit einer Diagonalen von 23,8 Zoll als auch mit genau 24 Zoll. Hier noch zu unterscheiden, wäre für unseren Geschmack aber zu kleinteilig. Um es einfacher zu halten, differenzieren wir außerdem nicht zwischen verschiedenen Bildverhältnissen wie 16:9, 21:9 oder 32:9.

Grundsätzlich kann das Seitenverhältnis einen sehr großen Unterschied machen, wie auch der Artikel unter dem folgenden Link beweist. Auf weitere wichtige Faktoren bei der Monitorwahl gehen wir im nächsten Abschnitt kurz noch ein.

➡️ Warum ein neuer Monitor mein wichtigster Kauf der letzten Jahre war

Größe ist nicht alles

Die Größe eines Bildschirms hat zwar erheblichen Einfluss auf euer Spielerlebnis, es kommt dabei aber zusätzlich viele weitere Faktoren an. Einer davon, der nur indirekt etwas mit dem Monitor zu tun hat: Wie groß ist euer Sitzabstand zum Bildschirm?

Im Falle des Gamings mit einem PC dürfte er sich meist in Grenzen halten, aber generell gilt: Je weiter weg der Bildschirm von euch steht, desto größer darf er gerne sein.

Ebenfalls sehr wichtig bei einem Monitor: Wie hoch ist seine Auflösung, wie viele Bilder pro Sekunde kann er maximal anzeigen und welche Panel-Technologie verwendet er? Alles Wichtige zu der letzten Frage erfahrt ihr im folgenden Artikel: TN, VA und IPS - Panels von Monitoren im Vergleich .

Der Wahl eines optimalen Bildschirms haben wir uns außerdem bereits in einem Podcast ausführlich gewidmet. Die geballte Info-Ladung zum Thema Gaming-Monitore findet ihr hier:

Link zum Podcast-Inhalt

Schreibt gerne in die Kommentare, welche Option in der Umfrage auf euren Bildschirm zutrifft und wieso ihr euch genau für diese Größe entschieden habt. Außerdem interessiert uns sehr, was für euch die wichtigsten Faktoren bei der Wahl eines passenden Monitors sind und wie ihr über das Spielen auf besonders großen Bildschirmen wie Fernsehern als Alternative zum PC-Monitor denkt. Wir freuen uns über jeden Beitrag!