Umfrage: Werdet ihr euch das Steam Deck kaufen?

Valve kündigte am 15. Juli seinen eigenen Handheld an. Das Steam Deck funktioniert im Grunde wie ein tragbarer PC, auf dem ihr alle Inhalte eurer gesamten Steam-Bibliothek spielen können werdet. Auch soll es eine Dockingstation geben, mit der ihr den Handheld an euren Fernseher anschließen könnt.

Damit steht das Gerät in direkter Konkurrenz zur beliebten Switch-Konsole von Nintendo. Die hatten erst kürzlich ein Switch OLED-Modell angekündigt, was laut GamePro-Umfrage aber auf eher geringes Interesse stößt.

Werdet ihr euch ein Steam Deck kaufen?

Die Frage, die wir uns jetzt vor allem stellen ist, ob ihr über den Kauf eines Steam Decks nachdenkt oder ob euch Valves Handheld-Variante vollkommen kalt lässt. Dazu haben wir eine kleine Umfrage aufgesetzt:

Ein Blick in die bisherigen Kommentare unter unseren Steam Deck-Artikeln zeigt ein sehr gespaltenes Bild. Einigen Kommentatoren ist die Auflösung von 1280 x 800 Pixeln zu niedrig, andere wiederum sehen im Steam Deck endlich eine Möglichkeit, auch unterwegs ihre liebsten PC-Spiele zu spielen.

Aus diesem Grund freuen wir uns sehr über eure ausführliche Meinung in den Kommentaren. Was ist für euch der Hauptkaufgrund, was lässt euch von einem Kauf absehen? Welche Version habt ihr ins Auge gefasst und warum? Oder seid ihr vielleicht noch unentschlossen und wartet erste Testberichte und Eindrücke ab?

Die Ankündigung des neuen Handhelds schlug vor allem in den sozialen Medien hohe Wellen und ähnlich wie auch in der Kommentarspalte von GameStar.de gab es viele unterschiedliche Meinungen zu Valves neuer Hardware. Besonders spannend ist aber, dass sich auch Epic CEO Tim Sweeny zu Wort meldete und das Steam Deck lobte.

Wie sich das Steam Deck im Hardware-Vergleich zu den anderen aktuellen Konsolen schlägt, hat Kollege Alex für euch ebenfalls schon herausgearbeitet. Auch haben wir bereits unsere Expertenmeinungen zum neuen Handheld gesammelt.

Jetzt aber genug von unseren Einschätzungen und Meinungen. Sagt uns, wie ihr das Steam Deck findet und ob ihr es kaufen möchtet.