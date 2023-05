1.000-mal dünner als gewöhnliche Solar Panels: Wissenschaftler aus China haben’s entwickelt

Im Bild: Prof. Li Gang mit einem der neuartigen Solar-Panels in der Hand. (Bild-Credit: Hong Kong Polytechnic University)

Zwei Jahre haben Wissenschaftler von der Polytechnischen Universität Hongkong geforscht – herausgekommen sind neuartige Organische Solarzellen (im Original: Organic Solar Cells. Kurz: OSCs). Man spricht auch von Polymer-Solarzellen.

Das Besondere: Die Forscher haben eine neue Technik entwickelt; dank dieser erreichen OSCs einen Wirkungsgrad von 19,3 Prozent. Bislang galten OSCs als zu ineffizient und kostspielig für eine kommerzielle Anwendung (Independent und Techxplore haben berichtet über Nature Communications).

Aktuell hoffen die Wissenschaftler darauf, einen Wirkungsgrad von über 20 Prozent zu erreichen. Die Forschergruppe aus der Universität aus Hongkong jedenfalls ist zuversichtlich, die 20-Prozent-Marke zu knacken.

Li Gang von der Polytechnischen Universität Hongkong sagt dazu:

“Die Anwendungsmöglichkeiten für tragbare Elektronik und Fotovoltaik sind vermutlich enorm. [...] Seit über zwei Jahren treibe ich die Entwicklung von OSCs voran. Die aktuellen Forschungsergebnisse ermutigen mich sehr. Die Effizienz der OSCs wurde deutlich verbessert."

Das Spezielle an OSCs ist: Sie sind leichter und biegsamer als herkömmliche Solarzellen auf Siliziumbasis. Organische Solarzellen bestehen aus einer dünnen Schicht aus Halbleitermaterialien. Zudem sind OSCs bis zu 1.000-mal dünner als gewöhnliche Silizium-Solarzellen, sollen außerdem umweltfreundlicher sein (Independent hat berichtet).

Laut Wissenschaftler sind mögliche Anwendungsfälle für OSCs zu finden auf: Bauelementen von Gebäuden (beispielsweise auch Fenster), tragbaren Elektrogeräten oder Fotovoltaik-Anlagen.

Meinung der Redaktion

Spannende Entwicklungen in puncto Solarenergie gibt's aktuell zuhauf. Eines der spektakulärsten Projekte ist womöglich das von Ubiquitous Energy aus Kalifornien. Die Firma hat im letzten Jahr 30 Millionen Dollar aufgetrieben. Investiert wird das Geld in einen Wolkenkratzer. Dieser soll mittels vertikal angebrachter Solar-Panels Elektrizität erzeugen. In die Produktion gehen will Ubiquitous Energy nächstes Jahr (CNBC hat berichtet).

