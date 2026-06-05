Release-Fenster für die Steam Machine steht fest – das größte Fragezeichen bleibt

Valve plant, die Steam Machine im Sommer auf den Markt zu bringen.

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Martin Brinkmann
05.06.2026 | 09:07 Uhr

Valves Steam Machine kommt diesen Sommer, aber zu welchen Preis? (Bildquelle: Valve) Valves Steam Machine kommt diesen Sommer, aber zu welchen Preis? (Bildquelle: Valve)

PC-Spieler können sich auf einen echten Hardware-Sommer einstellen, doch bei der großen Vorfreude auf die dann erscheinende Steam Machine schwingt noch immer eine gehörige Portion Ungewissheit mit.

Valve hat in einem Update für Entwickler eher beiläufig bestätigt, dass die Steam Machine diesen Sommer auf den Markt kommen wird.

Wir freuen uns darauf, dass die Spieler eure Titel auf der neuen Steam-Hardware ausprobieren können, sobald diese im Sommer auf den Markt kommt.

Während dies den Release-Zeitraum auf die nächsten Monate eingrenzt, hüllen sich die Steam-Macher bei einem entscheidenden Detail weiterhin in Schweigen: Für welche UVP die Steam Machine zu kaufen sein wird, bleibt weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis.

Video starten 1:00:20 Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve?

Valve bestätigt Leistung der Steam Machine

In dem Update für Entwickler bestätigt Valve nochmals, dass die Leistung der Steam Machine rund sechsmal so stark sein wird wie die Leistung des Steam Decks.

Auf der offiziellen Produktseite bestätigt Valve, dass die Steam Machine für 4K-Spiele bei 60 FPS mit FSR ausgelegt ist.

Auch wenn Tests die Leistung des Wohnzimmer-PCs erst nach dem offiziellen Verkaufsstart einordnen werden, macht Valve mit dieser Aussage deutlich, dass die Leistung auch für aktuelle AAA-Titel ausreichen sollte.

Entwickler können ihre Spiele für das neue »Steam Machine Verified«-Programm optimieren. Es soll sicherstellen, dass die Spiele einwandfrei auf der neuen Hardware laufen.

Warum das Schweigen beim Preis Sorgen macht

Wer die Preisexplosionen bei PC-Hardware in letzter Zeit mit Sorge beobachtet hat, weiß, dass die sechsfache Leistung eines Steam Decks nicht günstig zu haben sein wird. Valve hat erst kürzlich die Preise des Steam Decks gewaltig angehoben.

Bei einer Abstimmung auf Gamestar zum Preis der Steam Machine im Januar waren nur sieben Prozent bereit, einen Preis von über 800 Euro zu bezahlen. Zum Vergleich: Für das günstigste Steam Deck verlangt Valve nach der Preiserhöhung bereits rund 780 Euro.

Bis zum Sommer ist es nicht mehr lange hin, und Valve wird in den kommenden Wochen unweigerlich konkreter werden müssen. Bis dahin bleibt uns nur das Warten – und das Spekulieren.

Zumindest beim Thema Scalper scheint Valve aber vorzusorgen, da es wohl auch hier ein Reservierungssystem geben wird.

Jetzt seid ihr gefragt: Was glaubt ihr, wird die neue Steam Machine kosten? Und wo liegt eure persönliche Schmerzgrenze für einen Wohnzimmer-PC mit der 6-fachen Leistung eines Steam Decks? Schreibt es uns in die Kommentare!

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