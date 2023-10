1:33:43 Vampire Bloodlines 2 ist ein Loch, in dem Träume versinken

Der neue Trailer zu Bloodlines 2 ist enthüllt, das neue Entwicklerstudio bekanntgegeben und die wichtigsten Änderungen aus dem Sack. Bloodlines-Fans Micha und Géraldine sind jetzt nicht enttäuscht - sie sind nur wütend.

Was steckt hinter der Entwicklungshölle von Bloodlines 2? Was sollte es ursprünglich einmal werden und was ist es nun? Warum ist der erste Teil eigentlich so unglaublich fortsetzungswürdig?

Géraldine zählt Vampire: The Masquerade - Bloodlines zu ihren absoluten Lieblingsspielen. So sehr, dass sie lange LARP im Vampire-Universum gespielt hat und sich dafür nur ein bisschen schämt! Bloodlines 2 war ihre große Hoffnung - bis jetzt.

Warum sind die Änderungen an Bloodlines 2 tragischer, als es auf den ersten Blick scheint? Warum war die Vorgehensweise von Paradox womöglich trotzdem die einzig richtige Entscheidung? Wieso ist der Charme des Originals nur so schwer nachzuahmen? Was macht seine einzigartige Mischung aus Horror und Humor aus? Und wie geht es denn nun weiter?

Das alles und mehr seht ihr oben im Video, oder ihr hört es hier im Podcast:

GameStar Podcast Vampire Bloodlines 2 ist ein Loch, in dem Träume versinken Nach der Wiederauferstehung von Bloodlines 2 analysieren Micha und Géraldine den neuen Trailer, Entwickler und alle Änderungen an der Rollenspiel-Fortsetzung.

