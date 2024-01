Vampire Bloodlines 2 teilt sein Kampfsystem in drei Typen auf, Entwickler verrät Details

Das veröffentlichte Bildmaterial zeigt, dass Vampire Bloodlines 2 nicht an Brutalität und Grausamkeit spart.

Der Release von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 nährt sich, wenn auch nur sehr langsam. Nun hat ein Entwickler von The Chinese Room über dessen Internetseite neue Details zum Kampfsystem des düsteren Rollenspiels verraten. Dieses teilt sich in drei Typen auf und soll sowohl einen leichten Einstieg als auch spielerische Tiefe bieten. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

Welche Typen gibt es und was machen sie?

Das Kämpfen in Vampire Bloodlines 2 soll für alle Spieler möglichst immersiv sein. Damit das ermöglicht werden kann, wird das Kampfsystem in drei Typen unterteilt:

Der strategische Anschleicher: Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich hier um den perfekten Typ für Spieler, die gerne unentdeckt vorgehen. Indem ihr eure Feinde ablenkt oder euch aus der Dunkelheit anschleicht, erhaltet ihr die Möglichkeit, eure Opfer mit einem fatalen Angriff auszuschalten. Hier sollen sich Fans von Spielen wie Dishonored wie zu Hause fühlen.

Hier erfahrt ihr, was wir von den aktuellen Informationen zu Vampire Bloodlines 2 halten:

1:33:43 Vampire Bloodlines 2 ist ein Loch, in dem Träume versinken

Der Raufbold: Mit diesem Typ seid ihr besonders mächtig im Nahkampf. Mit einer Mischung aus starken Angriffskombinationen und Ausweichmanövern fügt ihr in Windeseile massenhaft Schaden zu. Dieser Spielstil soll für euch gemacht sein, wenn ihr Fans von Spielen wie God of War oder Elden Ring seid.

Der narrative Abenteurer: Hier liegt der Fokus auf der Geschichte. Zwar wird es Kämpfe geben, jedoch sollen diese nie zum Nachteil für Fans einer ruhigen Spielerfahrung sein. Dieser Typ ist perfekt für Fans der narrativen Abenteuer des Vampire-Franchises.

Die jeweiligen Spieltypen sollen in ihren Grundmechaniken leicht zugänglich sein, damit jeder Spaß mit dem düsteren Rollenspiel haben kann. Von dieser Basis aus erhalten die einzelnen Spielstile mehr Tiefe, um auch Fans von komplexen Kampfsystem abzuholen. Wann Vampire Bloodlines 2 erscheinen soll, ist weiterhin nicht bekannt.

