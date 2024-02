»Seelenlose Hülle« - Viel neues Gameplay aus Vampire Bloodlines 2, aber Fans sind gar nicht glücklich

Das neue Gameplay von Vampire Bloodlines 2 gefällt vielen Fans überhaupt nicht.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 hat bereits einige Jahre an Entwicklung hinter sich und wohl so einige Entwickler blutdurstig gemacht, doch inzwischen scheint das Projekt auf einem guten Weg zu sein.

Das Problem ist nur, dass die Fans des umjubelten Vorgängers von dem bislang Gezeigten wenig begeistert sind. Das stellt der neue umfangreiche Gameplay-Trailer wieder einmal unter Beweis.

Holzpuppen, Blutdurst und Ghouls

33:13 Vampire Bloodlines 2: Reichlich Gameplay und ein Interview nehmen euch mit in die World of Darkness

Das Gameplay eröffnet mit einer ruhigeren Passage, während Phyre, so heißt der Hauptcharakter, durch düstere Gänge und Hallen eines Lagerhauses läuft. Derweil kommentiert eine Stimme in ihrem Kopf, Fabien, das Geschehen.

Dialoge und Atmosphäre: Am Ende dieses Parts führt ein erster Dialog in die weitere Geschichte ein - wobei es sich hierbei laut den Entwicklern um den Höhepunkt einer längeren Questreihe handelt.

Beißen als Takedown: Im Anschluss beginnt der Teil des Gameplays, der Kampf und Schleichen zeigt. Hierbei fällt vor allem auf, dass sich Feinde per Biss als Angriff aus dem Schatten unverzüglich ausschalten lassen. Wenn die Action losbricht, heißt es Fäuste hoch und regelmäßig mit Spezialfähigkeiten mächtig austeilen.

Surreale Momente: Vor allem zum Schluss hin nehmen die surrealen - in der Handlung begründeten - Momente zu und münden schließlich in einem Dialog mit Auswahlmöglichkeiten, um den Widersacher in der Quest zu überzeugen.

1:33:43 Vampire Bloodlines 2 ist ein Loch, in dem Träume versinken

Die Community zeigt mit dem Daumen nach unten

Auf Reddit und unter dem Video auf Youtube sammeln sich zumeist kritische Stimmen - teils mit hunderten Upvotes. Eine kleine Auswahl findet ihr hier:

Khanstant: Ich habe das Gefühl, die Entwickler haben das originale Bloodlines nie gespielt .

. HAL9000_1208: [...] Das sieht nicht nach einem wertigen Nachfolger aus. [...]

theultomateone1: Das passiert, wenn du keine Ahnung vom Vermächtnis der Reihe hast.

WoodEe-zq6qv: Wir brauchen Fabiens Beschreibungen des Geschehens nicht! Wir sehen den Bildschirm!

TheConnASSeur bezieht sich mit seiner Kritik auf Reddit konkret auf die Entwicklerwechsel und inzwischen mehrfach verworfenen Gameplay-Konzepte:

Wiederbelebt als eine seelenlose Hülle. Wie poetisch.

Auch dd179 denkt ähnlich: Es sieht so aus, als würden sie nichts von dem beachten, was das Original zu einem Kultklassiker gemacht hat. Stattdessen folgen sie dem Ansatz eines Actionspiels mit leichten RPG-Elementen.

Reichlich weiteren Content zu Vampire Bloodlines 2 haben wir euch im obigen Kasten verlinkt - wo auch GameStar-Redakteur Michael Graf als erfahrener Blutsauger zu Wort kommt.

Nun seid ihr dran! Was denkt ihr über die Gameplay-Szenen? Gefallen sie euch zumindest teilweise oder fallen sie auch durch euer Geschmacksraster? Oder sind die Entwickler eurer Ansicht nach auf dem richtigen Weg? Schreibt uns eure Gedanken und Meinung gerne in die Kommentare!