VanMoof 2.0: Neue Besitzer geben erstes Update für 2024 - Das sollten (potenzielle) Kunden jetzt wissen

Rosige Zukunftsaussichten für den einst maroden E-Bike-Hersteller? (Quelle: VanMoof)

Wir haben bereits mehrfach über den Niedergang von VanMoof berichtet. Zuletzt gab es einen ersten Ausblick in die Zukunft.

Nun melden sich die neuen Besitzer des Pleite gegangenen E-Bike-Herstellers selbst zu Wort und geben ein erstes Update, wie es in 2024 weitergehen soll.

Und zwar mit großen Plänen: Es soll besser werden und schneller gehen. Eine Liste von möglichen Partnern ist ebenfalls bekannt. Wir haben alle Infos für euch zusammengefasst.

Das will VanMoof 2024 besser machen

In einer E-Mail an alle Kunden und Newsletter-Abonnenten schreibt VanMoof, was sie dieses Jahr vorhaben.

Sie wollen:

Weiterhin großen Wert auf Innovation und Ästhetik setzen

Transparente Kommunikation in den Vordergrund setzen

Die E-Bikes verlässlicher machen

Die Sicherheit auf der Straße verbessern

Das bedeutet konkret, dass sie ihren Partnern technisches Know-how für die Wartung und Pflege zur Verfügung stellen wollen. Die Reparaturzeiten der Werkstätten sollen nicht mehr mehrere Stunden dauern, sondern in einer halben Stunde möglich sein.

Das soll auch möglich gemacht werden, indem VanMoof fortan verschiedene Bauteile der Räder verbessert hat, damit sie weniger fehleranfällig sind.

Außerdem wollen sie die Lieferzeit der Räder deutlich verkürzen – einen neuen Katalog gibt es laut ihrer Aussage wohl bald als E-Mail-Newsletter. Darin wird dann auch der neue VanMoof-izierte E-Roller von Lavoie zu finden sein.

VanMoof 2.0: Das müssen Bestandskunden jetzt wissen

Auf die Frage, wie Kunden ihre Räder jetzt repariert bekommen, antwortet VanMoof 2.0, dass sie die Reparatur auslagern wollen. Ihr bekommt aber leider keine alten Garantien zugesprochen – die sind mit dem Bankrott nämlich verfallen. Ihr müsst also selber zahlen.

Doch die ersten Ersatzteile sollen bereits im Januar ausgeliefert worden sein. VanMoof schreibt, dass sie die Produktion hochfahren und später mit 60 Partnern in den Niederlanden, Deutschland, UK und Frankreich zusammenarbeiten werden.

Hier ist die detaillierte Liste aus Deutschland, welche Partner bereits bekannt gegeben wurden:

Stadt VanMoof 2.0 Partner Addresse Berlin Veloroo Chausseestraße 124, 10115 Bonn 7 Bar Herzogfreudenweg 3, 53125 Dresden Zweirad Resewski Otto-Mohr-Straße 4, 01237 Düsseldorf DownTownBikes Immermannstraße 34, 40210 Haar We Like Bikes Münchener Str. 23, 85540 Hamburg We Like Bikes Barmbeker Str. 153, 22299 Hannover Fahrradcafé Asternstraße 2, 30167 München Veloroo Thalkirchner Str. 210, 81371 München We Like Bikes Atelierstr. 10, Werk 3, 81671 Münster We Like Bikes An d. Germania Brauerei 7, 48159 Velbert 2-Rad eMobilität Albertstraße 5, 42555

Ob die neuen Besitzer ihr Versprechen umsetzen werden, muss dann entsprechend getestet werden, sobald die Ersatzteilproduktion hochgefahren wurde und die neuen Kataloge online sind.

Weitere Neuigkeiten zum Verkaufsstart in Kürze

Fraglich bleibt, ob auch das VanMoof S4 und X4 erhältlich sein wird, oder ob sich VanMoof auf die 5er Generation fokussieren will.

Die aktuellen Bikes der 5. Generation - das VanMoof S5 und A5 - sollen bald wieder verkauft werden. Genauere Informationen will der Hersteller bald bekannt geben.

Wir haben uns in Dresden beim Partnershop Zweirad Resewksi kundig gemacht und die Antwort erhalten, dass die E-Bikes frühestens am April respektive Mai probegefahren werden können. Das könnte ein Hinweis auf den neuen Verkaufsstart sein.

Mehr zum Thema: VanMoof S5 vs. Cowboy 4 - Ich bin beide E-Bikes probegefahren und habe einen Favoriten

Was denkt ihr über VanMoof 2.0? Gebt ihr dem E-Bike-Hersteller eine zweite Chance und seid gespannt, was die Zukunft bringen wird? Habt ihr bereits ein E-Bike von VanMoof? Würdet ihr den neuen E-Roller gerne ausprobieren wollen? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare und tauscht euch aus, wie man mit VanMoof 2.0 umgehen sollte.