Vater kauft sich riesige Festplatte mit 20 Terabyte, aber sie funktioniert nicht – als sein Sohn sie öffnet, staunt er nicht schlecht: Im Inneren sind Gewichte mit Heißkleber befestigt [Best of GameStar]

Ein weiterer Fall, in dem ein Datenträger vorgaukelt, viel größer zu sein, als er es tatsächlich ist – und schwerer.

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Nils Raettig
22.05.2026 | 14:00 Uhr

Das ist nicht das, was man beim Anblick des Inneren einer großen HDD sehen will. (Bild: Reddit-User The__Unflushable) Das ist nicht das, was man beim Anblick des Inneren einer großen HDD sehen will. (Bild: Reddit-User The__Unflushable)

Festplatten mit stolzen 20 Terabyte Speicherplatz gibt es aktuell sowohl intern als auch extern ab etwa 320 Euro, was vergleichsweise günstig ist. Das gilt aber selbstverständlich nur dann, wenn man den bezahlten Speicherplatz auch wirklich bekommt.

Genau das ist bei einem jüngeren Negativbeispiel von Reddit nicht gegeben.

Worum genau es geht:

  • Der Reddit-Nutzer The__Unflushable gibt im oben verlinkten Beitrag an, dass sein Vater mit einer nicht funktionierenden HDD zu ihm gekommen ist, die 20 Terabyte groß sein soll.
  • Unter Windows werden zwar 19 Terabyte angezeigt, sobald man aber etwas mit der HDD macht, reagiert sie nicht mehr.
  • Der Grund offenbart sich beim Blick ins Innere schnell: Statt ausreichend Magnetscheiben, einem Lese-Schreib-Kopf und so weiter sind (fast) nur ein paar mit Heißkleber befestigte Gewichte im Gehäuse zu sehen.

Dass es sich dabei um Betrug handelt, könnte auch das kleine Tool Validrive aufdecken. Wie es funktioniert, seht ihr im folgenden kurzen Video:

Video starten 0:29 Betrug bei USB-Sticks und -Festplatten aufdecken: So leicht gelingt es mit ValiDrive

Den Artikel mit den Hintergründen zu dem Tool Validrive findet ihr hier:

Programmierer kauft 12 USB-Sticks bei Amazon und weil jeder davon fies getarnter Betrug ist, veröffentlicht er ein Gratis-Tool, um den Betrug aufzudecken

Was genau steckt hinter dem Betrug?

Die Grundidee ist simpel: Dem Käufer über die Gewichte vorgaukeln, dass es sich um eine echte, schwere HDD handelt und Windows über passende Software-Tricks vorgaukeln, dass auf der Verpackung angegebene Speicherplatz wirklich vorhanden ist, was sich relativ leicht machen lässt.

Oftmals ist es sogar so, dass ihr die Festplatte trotz des fehlenden Speicherplatzes erst einmal ganz normal verwenden und sogar Dateien darauf kopieren könnt, wenn auch in der Regel quälend langsam.

Wirklich vorhanden sind die Dateien aber nicht, sobald der tatsächlich vorhandene Speicherplatz überschritten wird, was Windows durch die falschen Rückmeldungen des Datenträgers nicht mitbekommt. Mit Pech realisiert man den Betrug also erst, wenn es zu spät ist – doch das muss nicht sein.

WD Elements Portable 5 TByte
WD Elements Portable 5 TByte
Sehr große externe Festplatte von Western Digital mit fünf Terabyte Speicherplatz im 2,5 Zoll-Format. Der Anschluss erfolgt via USB 3.0 (Micro-B), das Gewicht liegt bei 230 Gramm und die Garantiezeit beträgt 24 Monate.
120,58 €

Sich zu schützen ist leicht

  • In der Regel handelt es sich immer um Angebote, die viel zu günstig sind, um wahr zu sein. Meidet also Datenträger, die deutlich unter dem üblichen Marktwert angeboten werden. Wo dieser Wert liegt, verraten euch Vergleichsportale wie etwa Geizhals.
  • Nutzt ein Tool wie ValiDrive, um nach dem Kauf eines Datenträgers schnell zu überprüfen, ob der unter Windows zu sehende Speicherplatz auch wirklich da ist.
  • Zu guter Letzt könnt ihr auf bekannte Hersteller setzten und Billig-Plattformen wie Temu beim Kauf solcher Geräte meiden. Das macht es deutlich unwahrscheinlicher, Opfer eines solchen Betrugs zu werden.

Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr jemanden kennt, der auf so einen Betrug hereingefallen ist oder ob ihr schon mal anderen Betrugsmaschen in Bezug auf PC-Hardware begegnet seid!

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