Wer diese Demo nicht ausprobiert, ist selbst schuld, aber welche Version sieht besser aus?

Die Demo zu Titanic - Honor & Glory schafft bei mir etwas, was nur wenigen virtuellen Umgebungen bislang gelungen ist: Sie lässt mich fast vergessen, dass ich gerade am PC sitze statt auf der Titanic umherzuwandern. Und dass, obwohl man den VR-Modus noch gar nicht ausprobieren kann!

Das hat sie vor allem zwei Aspekten zu verdanken: Zum einen baut sie ein historisches Objekt nach, das es tatsächlich gegeben hat. Zum anderen gelingt es den Machern dank der großen Liebe zum Detail, mir wirklich den Eindruck zu vermitteln, dass ich mir grade die echte Titanic von damals anschaue, genau so, wie sie eben ausgesehen hat.

Mehr zum Thema Unreal Engine im Wandel der Zeit: Die größten Grafikkracher aus 25 Jahren von Sören Diedrich

Klar, wie die meisten optisch beeindruckenden Demos in irgendeiner Unreal Engine ist auch diese wieder äußerst statisch. Das gilt sowohl spielerisch - außer herumlaufen könnt ihr nichts tun - als auch mit Blick auf die Umgebung. Da bewegt sich kein Objekt von seinem Fleck, oder um es mit passenden berühmten Worten zu sagen: Das bleibt hier alles so wie es ist! .

Ich stehe aber trotzdem zu meinen großen Worten in der Überschrift: Probiert diese Demo unbedingt aus! Wenn ihr auch nur einen Hauch von Faszination für Geschichte in euch habt, werdet ihr es nicht bereuen, da bin ich mir sicher. Bleibt nur die Frage: Welche Version ist optisch die Beste?

Alles Unreal Engine oder was?

3:42 Einer der beeindruckendsten virtuellen Rundgänge überhaupt! - Aber welche Version davon ist besser?

Der Hintergrund meiner Frage offenbart sich im oben zu sehenden Vergleichsvideo: Es gibt Titanic - Honor & Glory mittlerweile in einer neuen Version mit der Unreal Engine 5. Aber auch die sehenswerte alte Version mit Unreal Engine 4 steht weiterhin zum Download bereit.

Zugegeben, da die aktuellste Version größer ist und Zugang zu neuen Bereichen wie etwa dem Deck ermöglicht, stellt sie die naheliegende erste Wahl dar. Ich finde aber dennoch die Frage spannend, wie stark sich die virtuelle Titanic durch die neue Engine verändert - und welche Version euch besser gefällt?

Schaut euch deshalb gerne das Vergleichsvideo oben komplett an und nehmt anschließend an der folgenden Umfrage teil. Welche Version wo zu sehen ist, sage ich dabei bewusst nicht vorab, damit ihr möglichst unvoreingenommen an die Sache herangehen könnt. Wer will, findet das aber leicht heraus.

Die gleiche Umfrage habe ich übrigens bereits in der GameStar-Redaktion durchgeführt. Unser Ergebnis verrate ich euch später, wenn möglichst viele von euch die Gelegenheit hatten, an unserer Community-Umfrage teilzunehmen. Ich freue mich über jede abgegebene Stimme von euch und bin schon sehr gespannt darauf, wie euer Urteil dazu ausfällt!