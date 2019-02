Trennung vom globalen Internet - Russland will baldigen Test

Diese Webseite steht Ihnen derzeit nicht zur Verfügung - so oder so ähnlich könnte die Nachricht lauten, die russische Internetnutzer im Rahmen eines Tests zur Verteidigung gegen Cyber-Angriffe über ihre PC-Bildschirme flimmern sehen. Einem Bericht der BBC zufolge plant Russland nämlich noch vor dem 1. April 2019, die Anbindung der eigenen Bevölkerung an das globale Internet für kurze Zeit zu kappen.

Der Test bewegt sich im Rahmen eines neuen Gesetzesentwurfs, der innerhalb Russlands ein vom Rest der Welt unabhängig operierendes Internet vorsieht. Dabei sollen die dortigen ISP garantieren, dass sie auch im Fall eines Cyber-Angriffs ausländischer Mächte das russische Internet (Runet) funktionsfähig halten können. Für einen ersten Probelauf sollen russische Internetnutzer deshalb während des besagten Tests ausschließlich Zugriff auf Inhalte haben, die innerhalb Russlands geroutet werden (können).

Testlauft für Internetzensur im chinesischen Stil

Die russischen ISP befürworten den Test, weil sie sich dadurch Daten darüber erhoffen, wie ihre Netzwerke im Fall eines entsprechenden Cyber-Angriffs reagieren würden. Einige Provider befürchten laut ZDnet umfassende Störungen des russischen Internet-Traffics. Um die Abkoppelung des Runet vom globalen Internet aufzufangen, hat die russische Regierung ein lokales Backup des Domain Name Systems (DNS) erstellt.

Als langfristiges Ziel haben sich die russischen Behörden eine Art Filtersystem gesetzt, das den Web-Traffic ähnlich wie Chinas nationale Firewall überwacht und gleichzeitig ein funktionierendes Intranet garantiert, sollte Russland das Opfer eines Cyber-Angriffs werden. Zugleich öffnet ein derartiger Filter der Zensur des Internets auch in Russland Tür und Tor, indem es bestimmte Schlüsselbegriffe blockt und russischen Nutzern den Zugriff auf bestimmte Webseiten verweigert.