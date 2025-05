Der 31. Oktober 2000 war ein besonderer Tag: Es war das letzte Mal, dass alle Menschen auf der Erde waren

Die ISS ist seit der ersten Expedition dauerhaft besetzt.

An sich war der 31. Oktober im Jahr 2000 kein allzu besonderer Tag. Aber während in vielen Ländern wie jedes Jahr Halloween gefeiert wurde, ereignete sich ein stiller Meilenstein in der Geschichte der Menschheit. Es war nämlich der letzte Tag, an dem wir alle auf der Erde waren (via xataka).

Seit fast 25 Jahre ist immer irgendjemand unterwegs

Was passierte am 31. Oktober 2000? An diesem Datum startete am kasachischen Raketenstartplatz Kosmodrom Baikonur ein Sojus-Raumschiff, das die Besatzung der ISS-Expedition 1 (Sergei Krikaljow, William Shepherd und Juri Gidsenko) an Bord hatte.

Seit diesem Start gab es nicht einen Moment, in dem sich wirklich alle Menschen auf der Erde befanden. Die Besatzung erreichte die ISS am 2. November 2000. Seither war die ISS nicht mehr unbesetzt, es schwebt also seit fast 25 Jahren immer irgendjemand knapp 400 Kilometer über uns durch den Raum.

Die Internationale Raumstation war damals im Vergleich zu heute noch ziemlich klein und nur mit wenigen Modulen ausgestattet. Mittlerweile hat die Station eine Spannweite von satten 109 Metern erreicht. Durchschnittlich sieben Menschen befanden sich seit 2000 zu jeder Zeit an Bord.

Das Ende der ISS: Fast 25 Jahre im All hinterlassen natürlich ihre Spuren und die ISS ist mittlerweile ein wenig in die Jahre gekommen. Daher soll die Station im Jahr 2030 aufgegeben und durch modernere Stationen ersetzt werden.

Private Unternehmen wie Axiom Space, Blue Origin oder Voyager Space arbeiten schon jetzt an solchen Nachfolge-Plattformen. Aber auch, wenn sie nicht rechtzeitig fertig sind, wird der Rekord weiter ausgebaut werden.

Schon seit 2021 gibt es nämlich die chinesische Raumstation Tiangong, die zudem seit 2022 durchgehend bewohnt ist. China plant außerdem, die Station weiter auszubauen und zu vergrößern. Die menschliche Präsenz im Orbit ist also bis auf Weiteres gesichert.

Glaubt ihr, dass es jemals wieder eine Zeit geben wird, in der tatsächlich alle Menschen gleichzeitig auf der Erde unterwegs sind?