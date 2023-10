Wall-E mit Beinen? Disney stellt niedlichen Roboter vor

Wall-E aus Klemmbausteinen gibt es schon - aber ein echter Roboter wäre natürlich ein Kindheitstraum (Foto von James A. Molnar auf Unsplash)

Er blinkt, kann laufen und sieht ein bisschen aus wie der Roboter des Films Wall-E. Auf der International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) 2023 präsentierte Disney Research seine neueste Errungenschaft.

Was hat es mit diesem kleinen Disney-Roboter auf sich?

Der Roboter sieht tatsächlihc aus wie eine Mischung aus dem Star Wars Droide R2-D2 und dem umweltbewussten Wall-E. Er läuft auf kleinen Beinchen statt Ketten und verbreitet Freude bei seinen Zuschauern.

Wo andere Firmen wie Boston Dynamics auf möglichst realistische humanoide oder hundeähnliche Roboter setzen, baut Disney vor allem auf den Knuddelfaktor .

Räumen also bald kleine Disney-Roboter die Welt auf? Oder zumindest das eigene Zimmer?

Ganz so selbstständig wie der kleine Wall-E scheint der Roboter aber noch nicht zu sein. In diesem Video steuert ihn beispielsweise eine Person im Hintergrund.

Es ist nicht klar, inwiefern der kleine Roboter also Input von außen bekommt und wann er vielleicht selbständig auf eine Situation reagiert.

Das kann der kleine Roboter im Video

Auf dem Video scheint er gut laufen zu können. Außerdem schüttelt er sich manchmal, nickt mit dem Kopf oder starrt mit seinen Leuchte-Augen auf den einen oder anderen Zuschauer.

Es scheint auch so, als würde er je nach Situation unterschiedlich hohe und laute Piepstöne von sich geben, um so etwas emotionaler zu kommunizieren.

Laut einem der Zuschauer der Präsentation mit dem X-Namen (ehemals Twitter) Maks Sorokin soll die Entwicklung des Roboters vom Design bis zum Laufen lernen lediglich ein Jahr gedauert haben.

Wird es diesen Disney-Roboter bald zu kaufen geben?

Das verrät uns das kurze Video leider nicht. Allerdings gibt es ein YouTube-Video, welches zumindest annehmen lässt, dass Disney solche Roboter-Projekte auch künftig weiter entwickeln möchte.

Das Video heißt Transformer-based Neural Augmentation of Robot Simulation Representations und zeigt eine Kollaboration zwischen der ETH Zürich und Disney Research.

In Zusammenarbeit mit Disney wird also daran geforscht, Roboterbewegungen so realistisch wie möglich darzustellen.

Also wer weiß? Vielleicht gib es in der Zukunft irgendwann einen kleinen Wall-E zu kaufen.

Wünscht ihr euch auch einen kleinen Roboterfreund wie Wall-E? Oder vielleicht den Droiden BB-8? Vielleicht auch ein neunmalkluger C3PO? Es bleibt spannend zu beobachten, wie die Entwicklung von Robotern voran schreitet. Durch KI-Lernmethoden und Simulationen werden die Entwicklungszeiten auch immer kürzer. Würdet ihr so einen Roboter kaufen? Schreibt es gerne in die Kommentare.