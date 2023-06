Warum es nachts dunkel wird und die Antwort darauf komplizierter ist, als ihr vermutlich denkt

Die Milchstraße am Nachthimmel. (Bildquelle: Pixabay/theartofsounds2001)

Dass es nachts dunkel wird, ist für uns Menschen völlig normal. Und wenn wir euch nun fragen, was der Grund dafür ist, wird vielen wohl sofort durch den Kopf schießen: Na, ganz einfach, weil die Sonne regelmäßig untergeht!

Die Antwort ist zwar nicht falsch, aber zumindest unvollständig. Vielmehr hat sie nämlich mit den Geschwistern der Sonne zu tun, den schier unzählig vielen Sternen am Himmel. Doch zurück auf Anfang:

Vor 200 Jahren, also im Jahr 1823, machte sich ein gewisser Heinrich Wilhelm Olbers Gedanken zu einem Problem, das wir heute als Olberssches Paradoxon kennen.

Sind wirklich im ganzen unendlichen Raum Sonnen vorhanden, sie mögen nun in ungefähr gleichen Abständen voneinander, oder in Milchstraßen-Systemen verteilt sein, so wird ihre Menge unendlich, und da müsste der ganze Himmel ebenso hell sein wie die Sonne. Denn jede Linie, die ich mir von unserem Auge gezogen denken kann, wird notwendig auf irgendeinen Fixstern treffen, und also müsste uns jeder Punkt am Himmel Fixsternlicht, also Sonnenlicht zusenden.

Heinrich Wilhelm Olbers, 1823