19:41 Warum spielt man SOWAS 1.300 Stunden?

Sport machen, Beziehungen mit anderen Menschen führen, Kinder kriegen. Manchmal tun wir Menschen uns freiwillig Dinge an, die ausgesprochen schwer sind. Aber um 1.300 Stunden lang Spelunky 2 zu spielen, braucht man schon eine besonders masochistische Ader.

In diesem 15-Minuten-Podcast (der manchmal auch zu einem 20-Minuten-Podcast wird) reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Warum tut Dennis sich so lange Spelunky 2 an? Wie viele Stunden hat er in anderen Roguelikes? Wie lang hat es gedauert, bis er alle Enden gesehen hat? Und warum zur Hölle macht er trotzdem weiter? Aber vor allem: Wie lange wird es dauern, bis Géraldine und er endlich ihre Dragon-Age-Fehde begraben? All das und mehr hört ihr als Podcast oder seht ihr als Video in der neuen Folge »Was spielst du so?«

Und wir freuen uns über Tipps, welche Spiele wir mal in »Was spielst du so« behandeln sollen - schreibt es uns in die Kommentare.