Für ein wasserdichtes iPhone 15 Pro soll Apple die Tasten entscheidend überarbeiten

Apple hat in kommenden Jahren auf jeden Fall einiges mit dem iPhone vor. Schon im letzten Jahr ist ein Patent aufgetaucht, das ein gläsernes iPhone zeigt und auch ein Patent zu einem Unterwassermodus hat Apple bereits im Juni angemeldet.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Letzteres (zuerst) wahr wird, steigt immer mehr, denn ein Zulieferer von Apple hat Hinweise auf wasserdichte Solid-State-Buttons gegeben. Das bestätigt bereits bestehende Gerüchte.

Es ist zwar nicht zum Baden geeignet, aber wie sich das iPhone 14 Plus im Test schlägt, zeigt euch unser Smartphone-Profi Patrick Schneider:

Solid-State-Buttons im iPhone

Der in Texas ansässige Zulieferer Cirrus Logic, hat in einem Brief an die Aktionäre angekündigt, dass er weiterhin »mit einem strategischen Kunden zusammenarbeitet« und erwartet, »im nächsten Jahr eine neue HPMS-Komponente in Smartphones auf den Markt zu bringen«. HPMS bezieht sich dabei auf die leistungsstarken Mixed-Signal-Chips von Cirrus Logic, die Apple für ihre Taptic Engines braucht.

Was sind Solid-State-Buttons und Taptic Engines? Solid-State-Buttons werden nicht mechanisch nach unten gedrückt, sondern lediglich berührt. Ein haptisches Feedback, also eine kurze Vibration, lässt euch wissen, ob die Taste wirklich ausgelöst wurde. Dies geschieht im Fall von Apple durch sogenannte Taptic Engines, also kleinen Vibrations-Motoren. Die Technik dieser Buttons ist an sich nichts Neues, denn schon iPhone 7 und 8 hatten einen Solid-State-Home-Button.

In einer Telefonkonferenz mit Analysten hat John Forsyth, der CEO von Cirrus Logic, außerdem das Zeitfenster eingeschränkt, in dem die neuen Komponenten auf den Markt kommen sollen. Demnach erscheinen sie in der »zweiten Hälfte des nächsten Jahres«. Das könnte mit dem Launch des iPhone 15 Pro im September zusammenpassen und damit bestehende Gerüchte bestätigen.

Schon im Oktober hatte der Analyst Ming-Chi Kuo einen Tweet veröffentlicht, in dem er darauf hingewiesen hat, dass die Lautstärke- und Power-Tasten im nächsten High-End-iPhone-Modell als Solid-State-Buttons verbaut werden sollen. Offiziell wurde das aber noch nicht bestätigt.

iPhone 15 Pro schon mit Unterwasser-Kameramodus?

Die Grundbausteine für den erwähnten Unterwassermodus wären mit Solid-State-Buttons gelegt, denn mechanische Tasten sind schwierig abzudichten. Andere Probleme in der Richtung, wie zum Beispiel Kopfhörer Ausgänge, Sim-Karten-Slots und dergleichen hat Apple ja schon größtenteils abgeschafft. Nur der im nächsten Jahr geplante USB-C-Port stellt noch ein Problem dar.

Der zuverlässige Apple-Leaker Mark Gurman hat im Oktober allerdings behauptet, dass der USB-C-Port für Appel nur ein Zwischenstopp auf dem Weg in eine kabellose Zukunft ist.

Man kann also davon ausgehen, dass das iPhone zum unter Wasser Filmen frühestens 2024 kommt, wenn es denn überhaupt kommt. Mindestens die Solid-State-Buttons scheinen ziemlich sicher für das iPhone 15 Pro zu kommen.

Was haltet ihr von den Solid-State-Buttons? Würdet ihr auf mechanische Knöpfe verzichten wollen? Und ist ein wasserdichtes iPhone für euch sinnvoll? Schreibt es und gerne in die Kommentare!