Sommer, Sonne - und Wasserkanone? Die Wasserpistolen-Enthusiasten von Spyra haben jüngst ihr Deluxe-Wassergewehr SpyraThree auf den Markt geworfen. Was sich trivial anliest, ist gerade für Gamerinnen und Gamer interessant, die zu sommers das Call-of-Duty-Battle an den Baggersee bringen wollen. Der Clou: Die SpyraThree ist eine elektronische Wasserpistole.

Wie funktioniert die SpyraThree? Der Wasserpistolen-Fanboy und Content Creator Johnny Hand demonstriert in dem Kurzvideo gleich hier unten, wieso es ungehörig spaßig werden kann, sich mit Spyra – oder ähnlichen High-Performance-Wasserpistolen – gegenseitig Wasser an den Kopf zu hauen.

Was ist die SpyraThree?

Die SpyraThree ist, der Produktname verrät es, das mittlerweile dritte Produkt aus dem Spritzpistolen-Portfolio des Herstellers. Gerade für reaktionsschnelle Ego-Shooter-Fans, die ihr liebstes Bildschirm-Hobby ins Freie bringen wollen, könnte das Produkt lohnen - vor allem dann, wenn ihr Airsoft, Paintball und Nerf-Gun schon durchgespielt habt.

Technischen Specs

Reguläre Reichweite: fast 10 Meter

fast 10 Meter Reichweite im PowerShot-Modus: zirka 15 Meter

zirka 15 Meter Komfortables Aufladen: Die Mündung der Wasserpistole ins Wasser stecken und den Abzug drücken. Laut Produktbeschreibung füllt sich die Pistole in Sekundenschnelle mit Wasser.

Die Mündung der Wasserpistole ins Wasser stecken und den Abzug drücken. Laut Produktbeschreibung füllt sich die Pistole in Sekundenschnelle mit Wasser. Taktisches Display: Dieses informiert den Aqua-Schützen über Wasser- und Batteriestand.

Dieses informiert den Aqua-Schützen über Wasser- und Batteriestand. Batterie: In der Pressemeldung des Produktanbieters heißt es, die verbaute Batterie erlaube es bis zu 100-mal den Wassertank voll aufzuladen (ein voller Wassertank umfasst zirka 22 Wasserstöße)

Schuss-Modi:

Liga-Modus: In diesem Modus feuert ihr eine begrenzte Anzahl von Schüssen ab – danach müsst ihr nachladen.

In diesem Modus feuert ihr eine begrenzte Anzahl von Schüssen ab – danach müsst ihr nachladen. Offener Modus: Auch dieser Modus gestattet es rumzuschießen - jedoch ohne nachzuladen.

Auch dieser Modus gestattet es rumzuschießen - jedoch ohne nachzuladen. Spreng-Modus: Einmal den Abzug ausgelöst, feuert das Gerät drei Schüsse auf einen Schlag (in diesem Modus soll der Tank besonders schnell leer werden).

Kostenpunkt: 179 US-Dollar (169 Euro)

Alle weiterführenden Infos sind auf der Webseite spyra.com abrufbar.

Ein weiteres Produkt aus der Reihe Kurioses Tech-Gadget, das Spaß und Freude bringt – aber die Welt nicht wirklich braucht , ist die MS18 von Imalent; eine Hochleistungstaschenlampe, mit 100.000-Lumen-Strahlkraft und fast 1,5 Kilometer Reichweite.

Patrick Poti Die Tage, an denen ich kichernd Mitmenschen umkreist habe, um sie mit einer Wasserspritzpistole zu beharken, sind vorbei. Leider. Auch bin ich nicht Festivalgänger genug, als dass ich mir sagen würde: Fast 170 Euro für eine Wasserpistole hinlegen: Das ist eine Investition, die sinnig ist. Nope!



Klar, Hand anlegen würde ich gerne mal an das Gerät. Keine Frage.

Was haltet ihr von solchen elektronischen Wasserpistolen? Ist das ein Erwachsenen-Spielzeug, dass ihr selbst gerne nutzt, oder sind solche Kriegsspiele am Plantschbecken nichts für euch? Schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare!