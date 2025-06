YouTuber testet welches Handy den besten Zoom hat: Weder Apple, Samsung noch Google sind bei den Top 3

Welches Smartphone hat derzeit den besten Zoom? (Bild: Versus auf YouTube)

Viele Smartphone-Hersteller werben mittlerweile mit einer besonders starken Zoom-Funktion. Ein YouTube-Kanal hat sich deshalb acht aktuelle Flaggschiff-Handys geschnappt und einen umfangreichen Test durchgeführt.

Welches Handy zoomt am besten?

Handy-Kameras werden seit Jahren immer besser und wer heutzutage ein High-End-Gerät besitzt, kann in vielen Fällen auf spezielle Foto-Ausrüstung verzichten.

0:49 Xiaomi 15 Ultra: Das neue Kamera-Flaggschiff sieht überraschend alt aus

Autoplay

Ein Bereich, in dem klassische Kameras den Smartphones aber nach wie vor weit voraus sind, ist der Zoom. Dieser gelingt nun mal am besten mit großen Objektiven, für die in den schmalen Handy-Gehäusen ganz offensichtlich nicht genügend Platz ist.

Trotzdem ist auch der Zoom von Handys zuletzt immer besser geworden, einige Hersteller ermöglichen sogar, das Bild 100-mal digital zu vergrößern. Doch welches Handy zoomt am besten?

Genau das hat sich das Team des YouTube-Kanals Versus gefragt und folgende Modelle für einen Test nach Berlin gebracht:

Vivo X200 Ultra

Oppo Find X8 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra

iPhone 16 Pro Max

Google Pixel 9 Pro XL

Xiaomi 15 Ultra

Honor Magic 7 Pro

OnePlus 13

Diese Geräte wurden dann in verschiedenen Szenarien eingesetzt:

Zoom auf Objekte und Gesichter

Zoom auf weit entfernte Schrift

Zoom bei Nacht

Video-Zooms

Um einen Vergleichswert zu haben, hat das Team zudem dieselben Aufnahmen mit einer Nikon Coolpix P1000 reproduziert – eine Bridgekamera mit einem beeindruckenden 125-fachen optischen Zoom (24 bis 3.000 mm im Vollformat-Äquivalent).

Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Überraschende Ergebnisse: Viele würden wohl die für ihre Kameras bekannten und besonders beliebten Modelle von Apple, Samsung und Google weit vorne sehen. Alle drei verfehlen das Podium allerdings teilweise deutlich.

Tatsächlich landet das iPhone 16 Pro Max auf dem allerletzten Platz, direkt hinter dem OnePlus 13 und dem Google Pixel 9 Pro XL. Auf dem fünften Platz steht nach dem Test das Honor Magic 7 Pro, das Samsung Galaxy S25 Ultra verpasst die Top-3 nur knapp und landet auf dem vierten Platz.

Damit steht das Podium fest:

3. Platz: Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra 2. Platz: Oppo Find X8 Ultra

Oppo Find X8 Ultra 1. Platz: Vivo X200 Ultra

Alles in allem sind das durchaus überraschende Ergebnisse, die aber zeigen, wie stark sich Smartphones aus China in den letzten Jahren verbessert haben.

Was haltet ihr davon? Hättet ihr mit diesen Ergebnissen gerechnet?