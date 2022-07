Großer Publisher will gerade "jedes jemals hergestellte Spiel" kaufen - Was steckt dahinter?

Jedes Spiel besitzen, das in allen Jahrzehnten Videospielgeschichte jemals physisch existiert hat. Das ist ein Traum, den viele von uns vielleicht still und heimlich im Privaten hegen, Publisher Embracer will ihn nun aber wahr machen. Ihr Ziel: Das größte Videospielarchiv der Welt.

Das größte Videospielarchiv der Welt

Neu ist diese Idee eigentlich nicht: Zahlreiche Videospielmuseen haben bereits beachtliche physische Sammlungen von historischen Videospielen in ihren Archiven und Organisationen wie The Video Game History Foundation arbeiten an der digitalen Erhaltung von Spielen. Aber dennoch geht die Embracer Group nun ihr eigenes Projekt zum Bestehen der physischen Videospielgeschichte an.

Aktuell geben sie auf ihrer Website bekannt, schon über 50.000 Spiele, Konsolen und Zubehör in ihrem Archiv in Karlstad in Schweden gesammelt zu haben. Zum Vergleich: Das ist nur ein bisschen weniger als alle Spiele, die ihr aktuell auf Steam kaufen könnt.

In ihrem aktuellen Videotagebuch zeigen sie einen Teil ihrer bereits beachtlichen Sammlung und erzählen von ihren Plänen, das Videospielarchiv auszubauen:

Zwischen 2022 und 2023 planen sie, mit ihrer Sammlung in ein größeres Archiv umzuziehen. In Zukunft sehen sie außerdem auch die Möglichkeit von Leihgaben und Ausstellungen rund um die Welt - dennoch bleiben sie vage, wie genau das Endgame des weltgrößten Videospielarchives aussehen könnte. Wir bleiben gespannt.

Was durch die enorme Digitalisierung von Videospielen in den letzten Jahren verloren geht, sind leider Handbücher. Ein Loblied an diese verlorene Kunst könnt ihr in unserem Plus-Podcast anhören.

Was denkt ihr über die Pläne von Embracer? Was wären eure Hoffnungen für das Projekt? Und wie groß ist eigentlich eure eigene Videospielsammlung? Erzählt es uns doch in den Kommentaren!