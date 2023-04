11.000 Lichtjahre von der Erde entfernt: Weltraumteleskop zeigt erstaunliche Bilder einer Supernova

Das James-Webb-Weltraumteleskop hat jüngst ein neues Bild einer Supernova geliefert. Das Foto zeigt die Überreste der Supernova Cassiopeia A (kurz: Cas A). Diese befindet sich etwa 11.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Zum Vergleich: Unsere Milchstraße hat einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren.

Besonders spannend daran: Es gibt zwei verschiedene Aufnahmen von Cas A. Das Bild links zeigt Cas A aufgenommen mit dem Hubble-Teleskop, rechts ist das oben erwähnte Bild des James-Webb-Teleskops zu sehen (nachzuklicken auf esawebb.org, oder einfach gleich hier unten verschieben).

Die wichtigsten Eckdaten zum neuen Bild von Cas A:

Was bedeuten immer bessere Infrarotaufnahmen von Supernoven für die Wissenschaft? Diese Frage beantworten wir euch nachfolgend kurz und knapp:

Übrigens: Erst neulich hat Kollege Lucas Kaczynski über ein Weltraum-Foto des James-Webb-Teleskops berichtet. Damals wurde der sogenannte Wolf-Rayet-Stern WRT 124 abgelichtet – kurz bevor er in eine Supernova überging.

Was ist eine Supernova? Auch die Lebenszeit eines Sterns ist begrenzt. Das Ende einiger Sterne verläuft allerdings besonders spektakulär ab: Der Stern explodiert in einer Melange aus Licht und Energie. Dieser kosmische Schwanengesang wird als Supernova bezeichnet. Eine Supernova hinterlässt einen dichten Kern, der sich entweder A) zu einem schwarzen Loch oder B) zu einem Neutronenstern entwickelt.

Was bedeutet Cassiopeia? Der Name Cassiopeia geht auf eine Figur der griechischen Mythologie zurück. In den Geschichten ist Cassiopeia die Mutter von Andromeda. Sie wird als arrogant und eitel charakterisiert. Cassiopeia A besteht aus Überresten einer Supernova, die sich im Sternenbild Cassiopeia verorten.