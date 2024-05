League of Legends verkauft jetzt Skin-Pakete für bis zu 500 Euro und die Community ist fassungslos

Wer einen ganz besonderen Ahri-Skin will, muss tief in die Tasche greifen.

Lee Sang-hyeok gilt gemeinhin als der wohl beste League-of-Legends-Spieler überhaupt. Der aus Seoul stammende E-Sports-Profi ist den meisten natürlich eher als Faker bekannt und unter diesen Spitznamen wurde er jetzt als erster Profi überhaupt in die Hall of Legends eingeführt, die brandneuen Ruhmeshalle von League of Legends.

Um diese Aufnahme zu feiern, startet im Spiel ein Event rund um Faker. Dazu gehören auch Skin-Pakete, oder besser gesagt »Faker-Kollektionen«, die ihr euch im Shop kaufen könnt. Besagte Kollektionen sorgen in der Community jetzt aber für einen Aufschrei. Denn für die teuerste Variante müsst ihr etwa 500 Euro auf den Tisch legen.

500 Euro für ein Paket

Im Detail geht es bei den Paketen um drei unterschiedliche Varianten mit verschiedenen Inhalten und Preisen. Hier eine kurze Übersicht über die drei Pakete. Die Preise sind grobe Schätzungen, immerhin müsst ihr dafür die Ingame-Währung Riot Points ausgeben, die sich nur krumm in Euro umrechnen lassen. Wir haben für die grobe Übersicht den In-Game-Rechner verwendet. Eventuell könnt ihr die Pakete aber auch günstiger bekommen.

Die Faker-Kollektionen Emporgestiegene Sammlung für 5.430 RP (ca. 50 Euro) Hall of Legends-Pass

Emporgestiegene Legende Ahri-Skin

Kill-Zähler

Ahri (Champion)

Exklusiver Rahmen

Exklusives Symbol und Sticker Verewigte Sammlung für 32.439 RP (ca. 280 Euro) Verewigte Legende Ahri-Skin

Exklusive Grafikeffekte: Gebäude-Finisher

Exklusive Grafikeffekte: Champion-Finisher

Besonderer visueller Kommentator

Einzigartige Skin-Verwandlungen:

3 Dämonenkönig-Formen mit einzigartiger Sprachausgabe

3 Dämonenkönig-Formen mit einzigartiger Sprachausgabe

mit Dämonenkönig-HUD während der Ult

Emporgestiegene Legende-Sammlung

Holografisches „Verewigt“-Startbild

Dynamischer Profilhintergrund

„Verewigt“-Rahmen

Exklusives Symbol und Sticker Signature-Sammlung für 59.260 RP (ca. 500 Euro) Aufwertungen für Ahri-Skin (Signature):

Fakers Signature-Geste (Strg+5)

Fakers Gebäude-Finisher

Titel „Endgegner Faker"

„Verewigt (Signature)“-Rahmen

Signature-Banner

Signature-Startbild

(Ahri und LeBlanc)

Verewigte Legende-Sammlung

100 Pass-Level

Inspiration-Chroma „Emporgestiegene Legende LeBlanc“

Inspiration-Chromas für SKT T1-Zed, SKT T1-Ryze und SKT T1-Syndra

Exklusives Symbol und Sticker

Die Preise beziehen sich wie gesagt auf den Ingame-Rechner. Wer clever die verfügbaren RP-Pakete kauft, kann einige der Kollektionen aber auch etwas günstiger bekommen. Beispielsweise die Signature-Sammlung für etwa 440 Euro.

Neben den Kollektionen können Fans während des Hall-of-Legends-Events vom 12. Juni bis zum 15. Juli auch einen Event-Pass für 1.950 RP kaufen (ca. 16 Euro), in dem weitere kosmetische Belohnungen rund um Faker stecken. Faker erhält einen Anteil an den Einnahmen.

Community ist schockiert

Doch egal ob nun 500 oder 400 Euro, die Community ist von den Preisen für diese Pakete nicht begeistert. Auf Reddit wird in verschiedenen Threads sich darüber ausgelassen, dass Riot für diese Pakete derart hohe Preise verlangt.

Elara_thanasia stellt in einem Kommentar heraus, dass man sich von diesem Geld auch eine PlayStation kaufen könnte:

400 Dollar sind eine Makrotransaktion. Das kostet so viel wie eine PS5.

Der User 4_idiots_and_me stellt zudem heraus, dass der Preis allein nicht der Grund ist, warum viele Fans enttäuscht sind. Es geht dabei auch darum, Faker deswegen nicht unterstützen zu können:

Der Hauptgrund, warum League-Spieler wütend sind, abgesehen vom Preis, ist, dass der Skin ein Sammler-Skin ist, um Fakers Vermächtnis anzuerkennen. Der GOAT des E-Sports. Es gibt keinen bekannteren. Und es fühlt sich scheiße an, zu wissen, dass man Fakers Vermächtnis nicht unterstützen kann, nur weil Riot ein wahnsinniges Preisschild dranhängt.

Was denkt ihr über diese neuen Faker-Pakete und ihren Preis? Könnt ihr das ganze nachvollziehen oder werdet ihr nie verstehen, wie jemand dafür derartig viel Geld ausgeben kann? Schreibt es in die Kommentare.