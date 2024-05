Minecraft: Bedrock und Java haben einen Unterschied, der selbst vielen Experten lange nicht aufgefallen ist

Die Java-Version ist bis heute die beliebteste Version von Minecraft - muss aber ohne eine Idle-Animation auskommen.

Auch fast 15 Jahre nach seinem erstmaligen Release geht dem Open-World-Klötzchenspiel Minecraft nicht die Luft aus. Im Gegenteil: Erst Ende 2023 konnte das Entwicklerstudio Mojang stolz die geknackte Marke von 300 Millionen verkauften Exemplaren vermelden.

Und auch wenn Minecraft nicht mehr so sehr im medialen Fokus steht wie in früheren Zeiten, ist es gemessen an diesen Zahlen noch immer das mit Abstand erfolgreichste Videospiel aller Zeiten. Auch ich schaue hin und wieder in meine mittlerweile zwölf Jahre alten Minecraft-Welt vorbei und bastle ein wenig:

Verschiedene Versionen - gleiche Features?

Neben der ursprünglichen Java-Version veröffentlichte Entwickler Mojang über die Jahre mehrere weitere Versionen. Die wohl wichtigste davon: Die Bedrock Edition, in der mittlerweile viele der anderen Parallelversionen aufgegangen sind.

Laut Mojang sollen die Bedrock- und Java-Versionen eigentlich gleichwertig weiterentwickelt werden. Das heißt: Beide bekommen die gleichen Features, die gleichen Updates, die gleiche Pflege. Ein paar feine Unterschiede zwischen den Versionen gibt es dann aber doch.

So erlaubt Bedrock beispielsweise Crossplay und das Spielen mit einem Controller. Letzteres ist in der Java-Fassung nur per Mod möglich. Dafür ist Java für Spieler mit der nötigen Ahnung wesentlich freierer an individuelle Wünsche anpass- und modifizierbar.

Eine kleine Animation

Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Versionen liegt offenbar ausgerechnet im Nichtstun. Ihr lest richtig. Die Bedrock und Java-Fassungen von Minecraft verhalten sich im Leerlauf anders.

Während in der Java-Edition schlicht und ergreifend nichts passiert, wenn ihr länger keine Taste drückt, könnt ihr in der Bedrock-Version Spielfigur Steve beim Atmen zusehen. Schwert, Schild und sonstige in den Händen gehaltene Gegenstände bewegen sich natürlich im Rhythmus einer simulierten Atmung auf und ab.

Und das ist offenbar jahrelang niemandem aufgefallen. In einem Reddit-Thread, den wir euch oben eingebunden haben, schrieben zahlreiche Spieler, dass dies das erste Mal sei, dass sie davon hören. Ein User kommentierte: Ich habe das nie bemerkt. Es hat sich immer anders angefühlt, aber ich konnte nie so recht sagen, warum.

Andere nahmen den Post zum Anlass, von Mojang die sogenannte Idle-Animation auch für die Java-Version zu fordern. Das wäre schließlich im Sinne der Gleichberechtigung. Außerdem könne es ja kaum so schwer sein, eine so kleine Bewegung in Java zu implementieren.

Bisher gibt es von Mojang keine Reaktion auf diese Entdeckung oder die damit verbundenen Forderungen der Fans. Wir können euch aber beruhigen: Wenn ihr Java-Spieler seid und unbedingt eine Atem-Animation haben wollt, dann könnt ihr euch diese per Mod ins Spiel laden.

Wusstet ihr bereits von der Idle-Animation? Was haltet ihr von solchen Details? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!