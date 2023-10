Hier rollt der Weltrekord: Wie viel würdet ihr für dieses XXL-Fahrrad bezahlen?

Bereit zur Wahnsinssfahrt auf dem vielleicht verrücktesten Velo der Weltgeschichte? (Alle Bild-Quellen: Guinness World Records)

Wenn sich neben Autos und Motorrad eine Erfindung im Straßenverkehr durchgesetzt hat, dann ist es das Fahrrad. Egal, ob Citybike, Mountainbike, hochmodernes E-Bike oder rostiger Drahtesel: die Zweiräder sind überall.

Doch seid ihr schon mal einem fast 36 Meter langen Riesenradel begegnet? Ja, diese Konstruktion ist nicht Fiktion, sondern Fakt.

Was es mit dieser höllischen Konstruktion auf sich hat und welche Kreativköpfe das Gefährt gebastelt haben, erfahrt ihr jetzt.

Wie funktioniert das längste Fahrrad der Welt?

Hinter dem XXL-Velo steckt die niederländische Fahrradorganisation »Mijl Van Mares Werkploeg«.

In Zahlen: das unwahrscheinliche Fahrrad hat eine Länge von über 35 Metern, genauer: 35,79 Meter. Zum Vergleich: Der Afrikanische Elefant hat eine Körperlänge von 6 bis 7,5 Metern. Also ist das längste Fahrrad der Welt ungefähr so lang, wie drei der Dickhäuter hintereinandergestellt.

Aber seht selbst:

Von Lenkstange bis zum Radl-Popo: ein echter Koloss

Vorder- und Rückseite des Fahrrads sind mithilfe solcher Aluminiumträger verbunden, wie sie auch für Beleuchtungsanlagen bei Konzerten Verwendung finden. Diese eigentlich für Veranstaltungstechnik vorgesehene Vorrichtung wurde gewählt, um ein Durchhängen des besonders langen Radrahmens zu verhindern.

Das Guinness-Buch der Rekorde verweist in seinem Eintrag zu diesem gigantischen Fahrrad ausdrücklich darauf, das Zweiradgefährt sei tatsächlich funktionstüchtig, könne also im Grunde genauso wie ein gewöhnliches Fahrrad genutzt werden. Klar, im Fahrradkeller wird das monströse Gefährt keinen Platz finden, und entspannte Wochenendausflüge auf diesem Drahtesel der Superlative sind auch nur schwer vorstellbar.

Wer Super-Velos bauen möchte, der braucht ein begeisterungsfähiges Team.

Das Radl funktioniert aber insofern wie ein normales Fahrrad, als dass es ausschließlich über zwei Räder verfügt, also ohne zusätzliche Stabilisatoren wie Stützräder auf die Straße zu bringen ist. Wie im Videomaterial zum Weltrekord zu sehen ist, sind aber zwei Personen nötig - einer ganz vorne, einer ganz hinten -, um diese Höllenkonstruktion auf dem Asphalt voranzubringen.

Laut Frank Pelt, Leiter von »Mijl Van Mares Werkploeg«, ist das Fahrrad einfach zu fahren. Wovon Pelt allerdings abrät, ist, mit diesem fahrbaren Untersatz um irgendwelche Ecken zu biegen.

Doch wie ist dieses Fortbewegungsmittel der Super-Dimensionen eigentlich entstanden?

Wie ist das XXL-Fahrrad entstanden?

In dem rund dreiminütigen Video werdet ihr im Schnelldurchlauf Augenzeuge der wahnsinnigen Fahrradkonstruktion, vom Zusammenbau des Aluminiumträgers, bis zum Transport auf eine Straße - und schließlich Frank Pelt hinter der Lenkstange, der für den Weltrekord in die Pedale tritt.

In einem kurzen Interview berichtet Pelt zudem, wie Passanten beim Anblick des Monster-Bikes die Kinnlade herunterklappte - gefolgt vom Ausspruch: »Was ist das? Warum habt ihr das gebaut?« Die Antwort von Pelt und Team darauf: »Weil wir eine gute Herausforderung lieben.«

Seht und staunt am besten selbst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Nach dem Weltrekord - ein neuer Weltrekord: Mit ihrem ihrer Konstruktion haben die Fahrrad-Enthusiasten bereits im Jahr 2016 einen Eintrag im berühmten Guinness-Weltrekorde-Buch errungen. Nur, um zwei Jahre später von australischen Tüftlern mit einem noch längeren Fahrrad um die entscheidenden Meter überholt zu werden.

Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Weltrekord.

Jetzt seid ihr an der Reihe? Beeindrucken euch solche fahrbaren Bauten aus dem Hobbykeller talentierter Fahrrad-Zauberer? Oder könnt ihr euch nicht daran erinnern, wann ihr zuletzt auf einem Sattel Platz genommen habt? Welchen fahrbaren Untersatz wählt ihr, wenn ihr von A nach B wollt? Hinterlasst uns euer bevorzugtes Fortbewegungsmittel gerne in den Kommentaren.