YouTuber verleiht Preis für das »am wenigsten haltbare« Handy 2024: Der Sieger hat eine Stärke, die ihm zum Verhängnis wird

Zack Nelsons zerkratzt, biegt und öffnet Handy, wie ihr es zuhause niemals nachmachen solltet. (Bild: Youtube_JRE)

Zum Jahresende hin kürte der Tech-YouTuber Marques Brownlee die besten Smartphones 2024 in verschiedenen Kategorien, darunter auch das Schlechteste. Eine Kategorie fehlt hier allerdings, nämlich die des am wenigsten haltbaren Smartphones .

Jährlich wird dieses nämlich von dem YouTuber Zack Nelson gekürt. Den Titel am wenigsten haltbare Smartphone verlieh er dieses Jahr einem Smartphone, das laut ihm ein »super cooles Design« habe, aber keinen »super coolen Schutz«.

Wer ist Zack Nelson?

Auf seinem YouTube-Kanal »JerryRigEverything« führt der Technik-YouTuber Zack Nelson Haltbarkeits- und Reparaturtests an verschiedenen Geräten durch; unter anderem an Smartphones. Seine Analysen präsentiert er dabei ansprechend für Technikexperten sowie Laien. Mit über 9 Millionen Abonnenten hat sich der YouTuber einen festen Platz in der Technik-Community erarbeitet.

Das am wenigsten haltbare Handy 2024 ist ein Huawei

Auf Nelsons Tisch liegen viele Smartphones. Darunter sind:

HMD Skyline als »am besten reparierbar«

ROG Phone 8 als »am schlechtesten reparierbar«

Red Magic 10 Pro als »innovativstes«

Der Platz für das am wenigsten haltbare Handy 2024 ging allerdings an das Huawei Mate XT.

Seine Wahl begründet Nelson nicht nur damit, »weil es einen superweichen Bildschirm hat, sondern dieser Mittelbildschirm im geschlossenen Zustand der Außenwelt ausgesetzt ist«. Das Huawei-Smartphone ist dreifach faltbar, was laut Nelsons »ein super cooles Design« sei, dafür aber eben nicht »super haltbar«.

Er beschreibt das Smartphone als Staubsauger für Staub und Steine. Zudem soll der Bildschirm zerkratzen, als würde man mit einem rohen Ei in der Tasche herumlaufen.

Das Huawei Mate XT hat er in einem separaten Video unter die Lupe genommen:

