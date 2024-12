YouTuber kürt die besten Handys von 2024 und der Gewinner ist kein iPhone

Tech-YouTuber Marques Brownlee aka MKBHD kürt die besten Smartphones des Jahres. Bild: Youtube - MKBHD

Youtuber Marques Brownlee aka MKBDH kürt Smartphones in den verschiedensten Kategorien. Jetzt ist es wieder so weit: In einem Video zeigt er seinen 19,7 Millionen Abonnenten, welches das beste Smartphone 2024 ist. Der Sieger schaffte es sogar zweimal in seine Liste.

Die Kategorien sind so vielfältig wie die Smartphone-Landschaft

Der Tech-YouTuber teilt seine Awards in insgesamt 10 Kategorien ein. Die Gewinner der unterschiedlichen Kategorien sind:

Bestes Riesen-Smartphone : Samsung Galaxy S24 Ultra

: Samsung Galaxy S24 Ultra Bestes Kompakt-Handy : Apple iPhone 16

: Apple iPhone 16 Beste Smartphone-Kamera : Apple iPhone 16 Pro

: Apple iPhone 16 Pro Bestes Budget-Phone: Nothing Phone 2a

Nothing Phone 2a Beste Akkulaufzeit : RedMagic 10 Pro

: RedMagic 10 Pro Bestes Smartphone-Design: Huawei Mate XT

Huawei Mate XT Bestes Foldable: Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 9 Pro Fold Am meisten verbessertes Phone: Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 9 Pro Fold Größter Verlierer des Jahres: Asus Zenfone 11 Ultra

Besonders beachtenswert ist der Award für die beste Akkulaufzeit für das Redmagic 10 Pro, da die Akkulaufzeit im Vergleich mit den anderen Handys außergewöhnlich hoch ist. Der Award für das beste Smartphone geht an ein Gerät, das sogar schon einmal in der Liste steht.

Der Sieger ist nicht das iPhone

Für Marquess Brownlee ist das beste Smartphone 2024 Samsung Galaxy S24 Ultra. Seine Entscheidung begründet er unter anderem damit, dass das Smartphone ein gutes Display, einen guten Prozessor, einen guten Akku und gute Kameras hätte.

Hier hört die Lobeshymne allerdings nicht auf. Im ganzen Video zählt er weitere Punkte auf, die ihn an diesem Smartphone begeistert haben.

Es kann nicht nur Sieger geben

Das Zenfone 11 Ultra erhält den Award für das schlechteste Smartphone des Jahres. Zur Ehrenrettung erklärt Marquess, dass das Smartphone eigentlich ein gutes Smartphone sei. Allerdings hat es nicht mehr denselben Wiedererkennungswert, den seine Vorgänger ausgemacht haben: Aus einem kleinen Smartphone, das angenehm mit einer Hand bedient werden konnte, wurde ein gewöhnliches großes Smartphone.

Letztes Jahr ging der Award für das schlechteste Smartphone an das Saga Solana Phone. Das beste Smartphone 2023 war das Google Pixel 8. Wir sind gespannt auf die Smartphones, die im Jahr 2025 auf uns warten und ob sie in einer von Marques’ Kategorien bestehen.