Wer Copilot nutzt, bekommt zwei Funktionen kostenlos, die es bei ChatGPT nur gegen Bezahlung gibt

Zwei KI-Funktionen gibt es bei Copilot jetzt kostenlos. Bei ChatGPT kosten sie hingegen. (Bild: keBu.Medien - adobe.stock.com)

Think Deeper und Voice sind KI-Funktionen, die ihr im Premium-Abo von ChatGPT erhaltet. Das Jahresabo kostet euch knapp 190 Euro. Wer allerdings Copilot nutzt, erhält diese beiden Funktionen jetzt kostenlos.

Erst sollte es nur Think Deeper kostenlos geben

Bereits letzten Monat hat Mustafa Suleyman, CEO von Microsoft AI, angekündigt, dass die Think Deeper-Funktion von OpenAI o1 für alle Nutzer von Copilot kostenlos und unbegrenzt zur Verfügung stehen wird.

Jetzt hat Microsoft bekannt gegeben, dass auch die Voice-Funktion unbegrenzt und kostenlos von Copilot-Nutzern genutzt werden kann.

Was können die beiden Features?

Möchtet ihr komplexere Themen angehen, dann ist Think Deeper ein gutes Instrument. So gebt ihr beispielsweise die folgenden Prompts ein und erhaltet detaillierte Antworten, die von verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet werden.

Vergleiche die besten Elektroautos. Normalerweise lege ich Wert auf Design und Komfort und möchte das Gefühl haben, dass mein Kauf zukunftssicher ist. Erstelle ein neuartiges Bewertungssystem, das mir bei der Bewertung hilft.

ist. Erstelle ein neuartiges Bewertungssystem, das mir bei der Bewertung hilft. Ich habe 15.000 US-Dollar für die Renovierung meines Hauses zur Verfügung. Ich überlege zwischen einer Kücheninsel, einem modernisierten Badezimmer oder einem neuen Dach. Was würde den Wert meines Hauses in den nächsten 3 Jahren mehr steigern?

Ich lebe in einer Gegend, in der bei starkem Wind immer der Strom ausfällt. Soll ich einen Generator kaufen? Was sind die Vor- und Nachteile, was sollte ich bedenken und welche Auswirkungen hat das auf mein Budget und meinen Komfort?

Mittels Voice sprecht ihr mit Copilot bzw. ChatGPT und erzählt ihm beispielsweise, auf welche Stelle ihr euch gerade bewerbt, nennt ihm eure Berufserfahrungen und bittet ihn, ein Vorstellungsgespräch zu simulieren.

Auch im Alltag hilft euch die Funktion beispielsweise beim Kochen, da sie euch Schritt für Schritt vorsagt, wie ihr euer Gericht zubereitet. Möglicherweise verfügt ihr bereits über den Copilot auf eurem Laptop. Werft dafür einen kurzen Blick auf eure Tastatur.

0:40 Acer zeigt im Trailer die ersten Laptops mit der neuen KI-Taste von Windows Copilot

Hier erhaltet ihr den Copilot

Microsoft Copilot ist auf einer Vielzahl von Geräten verfügbar, darunter Windows-PCs, Android- und iOS-Geräten. An diesen Stellen könnt ihr ihn herunterladen:

auf Windows 11 über den Microsoft Store

im Google Play Store für Android-Geräte

im Apple App Store für iOS-Geräte

Verwendet ihr ChatGPT, Copilot und Co.? Was haltet ihr von Künstlicher Intelligenz? Wie viel würdet ihr für ein Abo maximal bezahlen? In welcher Situation hat euch eines der Sprachmodelle bisher am besten geholfen? Findet ihr es seltsam, mit eurem Gerät zu sprechen? Was haltet ihr von den Funktionen Think Deep und Voice?