One UI 7: Wer In-Ears von Samsung besitzt, wird sich über eine Neuerung besonders freuen

Mit One UI 7 hat Samsung das eigene Android-basierte Betriebssystem ordentlich aufpoliert und erinnert an einigen Ecken und Kanten an so manchen Konkurrenten.

So auch die neue Funktion für Samsung-Kopfhörer:

Über die Schnelleinstellungen lassen sich künftig alle Optionen und Einstellungen für die Kopfhörer aufrufen, wie unten im Bild sichtbar wird.

Apple bietet eine ähnliche Funktion bereits für das iPhone respektive die AirPods an. Allerdings lässt sich über das Menü nur der ANC-Modus ändern.

Samsung geht mit One UI 7 einen Schritt weiter und bietet nahezu alle Optionen zu den In-Ears an. Es ist nicht mehr notwendig, die Wearable App zu öffnen.

Außerdem könnt ihr die Einstellungen für jede App einzeln vornehmen. Tippt dazu auf das Kopfhörersymbol rechts neben der Medienausgabe. Das System merkt sich die gesetzten Einstellungen für die entsprechende App.

One UI 7: Weitere Funktionen für Samsung-Kopfhörer kommen

Wie Samsung offiziell mitteilt, schlummern in One UI 7 weitere Neuerungen für die hauseigenen In-Ears.

Mit »Adapt Sound« wird der Klang für das jeweilige Alter optimiert. Drei Profile stehen in der Bedienungsanleitung zur Auswahl:

Unter 30 Jahre: Hohe Frequenzen verstärken

30 bis 60 Jahre: Hohe/mittlere Frequenzen verstärken

Über 60 Jahre: Alle Frequenzen verstärken

Das gewählte Profil ist immer aktiv, wenn die Kopfhörer aufgesetzt werden. Optional bietet das System einen Hörtest an, um ein persönliches Klangprofil zu erstellen.

Wenn ihr im Besitz der Galaxy Buds 3-Serie seid, habt ihr Zugriff auf die Funktion »Dolmetscher im Hörmodus«. Damit könnt ihr Übersetzungen in Echtzeit direkt über die Kopfhörer hören. Das Gesprochene wird hingegen über die Lautsprecher des Smartphones wiedergegeben, sodass der Gesprächspartner es hören kann.

Wann kommt One UI 7? Samsung hat noch kein konkretes Release-Datum für ältere Geräte bekannt gegeben. Nach wie vor werden nur die drei S25-Smartphones in den Genuss des Updates kommen. Derzeit deutet vieles darauf hin, dass die S24-Serie erst Mitte April mit Android 15 versorgt wird.

Samsung hat in der Vergangenheit zwar eine Roadmap für die kompatiblen Geräte veröffentlicht, diese fehlt jedoch zum jetzigen Zeitpunkt.