Werbung für Whatsapp kommt, aber in geringerem Maß als geplant

Wann kommt die Werbung für Whatsapp? Und in welchem Umfang? Facebook scheint sich bei diesen Fragen aktuell selbst noch nicht sicher zu sein. Denn wie TheVerge berichtet, hat das Unternehmen seine bisherigen Pläne zu Werbung in der Messenger-App mittlerweile geändert.

Facebook hat internen Quellen zufolge das Team aufgelöst, das an der Implementierung von Werbeanzeigen in Whatsapp gearbeitet hat. Außerdem haben die Whatsapp-Entwickler entsprechende Codezeilen aus der Software entfernt.

Trotzdem plant Facebook weiterhin mit Werbung in Whatsapp - aber nicht in naher Zukunft. Die Werbeanzeigen sollen dann ausschließlich in der Statusanzeige erscheinen. Das Unternehmen hatte bereits früher entsprechende Ads angekündigt, die ähnlich wie bei Instagram funktionieren sollten.

Werbung eigentlich schon für 2019 geplant

Die Werbefreiheit für Whatsapp sollte eigentlich bereits 2019 enden, denn Anfang des Jahres endete die Frist, die Facebook dem Messenger eingeräumt hatte, während derer Whatsapp keinen Gewinn erwirtschaften musste.

Die Werbung sollte es Unterenehmen ermöglichen, mithilfe von Werbeanzeigen direkt in Kontakt mit potentiellen Kunden treten zu können. Kritik löste dabei vor allem die Verschlüsselung der zwischen Firma und Kunde verschickten Whatsapp-Nachrichten aus: Whatsapp-Mitgründer Brian Acton etwa fürchtete, Unternehmen könnten die Kommunikation mit Nutzern ohne Verschlüsselung speichern, um Daten über ihre Kunden zu sammeln.

