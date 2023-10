»Du wurdest hinzugefügt«: Ein WhatsApp-Bug lässt Nutzer verzweifeln - was ist mit dem Messenger los?

Insbesondere iPhones sind wohl von einem nervigen WhatsApp-Bug betroffen.

Eigentlich ist das Erstellen von Gruppen in WhatsApp ein nützliches Feature. Mit den Gruppenchats lassen sich bis zu 1.024 Mitglieder in einen Kanal zusammenfassen, die untereinander Informationen austauschen können.

Wird ein Mitglied einmal hinzugefügt, erhält dieses die Meldung Du wurdest hinzugefügt angezeigt. Das sollte eigentlich nur ein einziges Mal pro Gruppe und User passieren.

In den vergangenen Tagen häufen sich allerdings die Nutzerberichte, wonach diese Benachrichtigung in unregelmäßigen Abständen immer wieder auftaucht.

Das nervt nicht nur den Empfänger der Meldung, sondern ist auch ein Störfaktor innerhalb der Gruppe, die die Nachricht mehrfach im Chatverlauf der Gruppe sehen. Was ist da bei WhatsApp los?

Du wurdest hinzugefügt : Das hat es mit dem WhatsApp-Bug auf sich

Der WhatsApp-Fehler tritt wohl häufig seit Anfang der vergangenen Woche auf. Auf der vormals als Twitter bekannten Plattform X sind seit diesem Zeitraum regelmäßig Beschwerden zu finden, die auf das Problem aufmerksam machen.

Über den Auslöser des Bugs kann derzeit nur spekuliert werden. Am ehesten lässt sich der Fehler reproduzieren, wenn Nutzer sich die Beschreibung der jeweiligen Gruppe ansehen und anschließend zum eigentlichen Chat zurückkehren.

Zudem scheint der Fehler geräteexklusiv zu sein: Nahezu alle Nutzerberichte über den Hinzufügen-Bug beziehen sich auf das iPhone 14 Pro Max; extrem selten werden auch andere iPhones genannt. Android-Smartphones scheinen hingegen nicht betroffen zu sein.

Damit lässt sich auch die Fehlerquelle etwas eingrenzen: Am 4. Oktober erschien in Apples App Store Version 23.20.0 von WhatsApp. Das Update sollte eigentlich nur die Funktion hinzufügen, Bilder mit höherer Auflösung in Chats zu senden, wie es in den entsprechenden Release Notes heißt.

Da die Aktualisierung aber auch in den Zeitraum fällt, in dem die ersten Bugberichte aufgetreten sind, ist diese wohl die Ursache für die problematischen Benachrichtigungen.

Seit dem WhatsApp-Update sind zwei neue Versionen im App Store veröffentlicht worden, die das Problem aber wohl nicht behoben haben. Auch das Verlassen und Wiederbetreten der Gruppe oder gar eine Neuinstallation der Anwendung selbst scheinen keine Lösung zu sein.

Entsprechend können betroffene Nutzer derzeit nur abwarten, bis WhatsApp oder Apple ein passendes Update veröffentlichen, welches den Fehler behebt.

Falls ihr Whatsapp-Version 23.20.xx bislang nicht installiert habt, raten wir euch dazu, dies vorerst auch nicht zu tun. Die Versionsnummer eurer App prüft ihr im iPhone unter den allgemeinen Einstellungen im Menüpunkt iPhone-Speicher ; im Anschluss müsst ihr nur noch den WhatsApp-Eintrag auswählen, der euch die jeweils installierte Version anzeigt.

Jetzt seid ihr gefragt: Seid ihr vom Du wurdest hinzugefügt-Bug betroffen? Habt ihr ein iPhone 14 Pro Max oder tritt der Fehler bei euch auch auf anderen Smartphones auf? Welche Fehlermeldungen nerven euch sonst noch innerhalb von WhatsApp? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!