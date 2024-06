WhatsApp blendet bei einigen Nachrichten bald ein Foto-Symbol ein – das hat es damit auf sich

WhatsApp vereinfacht das Beantworten von Videonachrichten (Quelle: denphoto über Adobe Stock)

In der neuesten Beta des beliebten Messengers wurde ein neues Symbol entdeckt, das eine viel genutzte Funktion vereinfacht. Wir sagen euch, was es mit dem Foto-Symbol auf sich hat.

Gut zu wissen: Neben der regulären Version von WhatsApp gibt es auch eine Beta-Version. In dieser werden neue Features zu Testzwecken oft schon Wochen oder sogar Monate im Voraus ausgerollt.

Das Foto-Symbol neben WhatsApp-Nachrichten

Wie sieht das Symbol aus? Das neue Symbol zeigt eine Kamera und einen Pfeil, der auf die erhaltene Nachricht zeigt. Es wird direkt neben Videonachrichten angezeigt.

Das neue Symbol zeigt eine Kamera und einen Pfeil, der auf die erhaltene Nachricht zeigt. Es wird direkt neben Videonachrichten angezeigt. Was macht das Foto-Symbol? Aktiviert ihr das Symbol, könnt ihr sofort auf die Videonachricht antworten.

Aktiviert ihr das Symbol, könnt ihr sofort auf die Videonachricht antworten. Wann ist die Funktion verfügbar? Bisher ist das Foto-Symbol nur in der Beta von WhatsApp für Android verfügbar. Einen Release-Termin für die reguläre Version gibt es bislang nicht.

Zusammengefasst: Das Beantworten von Videonachrichten wird durch die neue Funktion vereinfacht. Bisher war es erforderlich, manuell auf Videonachrichten zu antworten.

Wie Wabetainfo.com berichtet, wird das Foto-Symbol momentan an alle Beta-Tester ausgeliefert.

Android-Nutzer können das neue Feature bereits testen. Allerdings ist es hierfür notwendig, im Google Play Beta Programm angemeldet zu sein und Whatsapp Version 2.24.14.5 oder neuer installiert zu haben.

Aber Achtung: Das Foto-Symbol wird nach und nach an alle Beta-Nutzer verteilt. Es kann also durchaus noch etwas dauern, bevor es auf allen Geräten verfügbar sein wird. Wir berichten, sobald Neuerungen in einem Release-Update enthalten sind.

Was haltet ihr von der neuen Funktion? Sendet ihr oft Videonachrichten und beantwortet diese auch? Welche Funktionen sollte WhatsApp in zukünftigen Updates berücksichtigen? Oder setzt ihr inzwischen auf einen anderen Messenger? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.