WhatsApp: Anrufe sollen bald anders aussehen - Was sich mit dem Update ändert

In der neuesten WhatsApp-Beta für Android wird die Nutzeroberfläche bei Anrufen angepasst.

Für WhatsApp werden gerade neue Funktionen in einer Beta-Version für einige Nutzer ausgerollt. Optisch wird der Messenger stellenweise etwas angepasst. Um genau zu sein: Eure Anrufe erhalten eine veränderte Optik.

Mit einer bearbeiteten Leiste will man Funktionen leicht zugänglich machen. Wir zeigen euch, was wir bisher zum neuen Update wissen und wie die neuen Inhalte aussehen.

So verändern sich die Calls in WhatsApp optisch

Das bringt das Update: In der jüngsten Beta-Version von WhatsApp für Android (Version 2.24.12.14) kann man die Änderungen beobachten. Ein größeres Profilfoto in der Mitte des Calls und eine überarbeitete Leiste am unteren Bildschirmrand. Dazu ein modernisiertes Interface, das leicht zu bedienen scheint. Erst kürzlich wurde der obere Teil des Call-Bildschirms in einer neuen Version des Messengers angepasst.

Einen Screenshot davon liefert die Webseite WABetaInfo.com, den wir euch hier einbinden:

So sieht das neue Call-Interface bei WhatsApp in der Beta aus (Quelle WABetaInfo.com)

Auf den ersten Blick erkennen wir in der Leiste einen Button mit drei Punkten, der offenbar mehr Optionen öffnen kann. Daneben eine Funktion für das Aktivieren eines Video-Anrufs. So kann man leicht von Audio-Call zu Video-Call wechseln. Nebendran ein Knopf für den Lautsprecher sowie zum Aktivieren oder Deaktivieren des Mikrofons. Ganz rechts außen findet ihr den gewohnten roten Knopf zum Auflegen.

Am oberen Rand des Anruf-Fensters findet ihr auf der linken Seite einen Button zum Minimieren des Anrufs. Auf der rechten Seite die Option, weitere eurer Kontakte dem Anruf hinzuzufügen, um aus dem Gespräch einen Gruppen-Anruf zu machen.

Kommt das Update auch für iOS? Ob und wann das Update für iOS erscheint, ist bisher noch unklar. Aktuell befindet es sich noch im Rollout für Android und ist dabei zunächst nur für einen Teil der Nutzer verfügbar.

Wir haben es selbst mit einem Test-Anruf ausprobiert und konnten sogar in der Version 2.24.12.15 noch keine Änderung an der unteren Anruf-Leiste feststellen.