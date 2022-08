WhatsApp: Großes Update macht es leichter, euch unsichtbar zu machen

Meta, das ehemals unter dem Namen Facebook bekannt war, ist darin bestrebt, das Erlebnis seines Messenger-Dienstes WhatsApp weiter zu optimieren. Die Konkurrenz ist immerhin groß: Mit Telegram, Threema und Signal gibt es harte Mitstreiter. Auch Apples Nachrichten-App möchte mit Funktionen wie der Bearbeitung von bereits gesendeten Nachrichten in Zukunft glänzen.

Online-Status wird überarbeitet

Bisher habt ihr die Möglichkeit, euren letzten Zeitstempel bestimmten Personen vorzuenthalten oder gänzlich abzuschalten. Damit lässt sich nicht mehr nachverfolgen, wann ihr zuletzt online gewesen seid.

Eine kleine Lücke hat diese Funktion allerdings offen gelassen: Seid ihr gerade online, kann jeder gespeicherte Kontakt einsehen, dass ihr euch in diesem Moment in der App befindet und eure Nachrichten prüft beziehungsweise neue verfasst.

Mit einem Update im vergangenen Dezember begann WhatsApp, den Online-Status vor nicht befreundeten Nutzern generell zu verbergen. Mit der neuen Version, die voraussichtlich diesen Monat heruntergeladen werden kann, soll diese Funktion auch für gespeicherte Kontakte aktiviert werden können. So seid ihr in der Lage, gezielt zu bestimmen, wer sehen darf, dass ihr euch in dieser Sekunde in der App befindet.

Eine weitere Inkognito-Funktion kommt

Die zweite Funktion, um Inkognito in WhatsApp unterwegs zu sein, betrifft die Gruppenchats. Verlasst ihr eine Gruppe, erscheint dieser Hinweis für jede Mitglied einsehbar im Verlauf. In der neuen Version erhalten nur noch die Admins eine Benachrichtigung darüber, dass ihr der Runde nicht mehr beiwohnt. Auch diese Funktion wird laut WhatsApp in diesem Monat für alle bereitgestellt.

Weiterhin soll auch die Einmalansicht eine Erweiterung erhalten. Im Grunde funktioniert diese wie bei Snapchat: Fotos oder andere Medien können verschickt werden und verschwinden dauerhaft nachdem diese vom Empfänger einmal angesehen wurden. Mit einem Tippen auf das 1-Symbol in der Textzeile kann die Funktion optional beim Versenden aktiviert werden.

Erweitert wird die Einmalansicht um das Blockieren von Screenshots, damit der Empfänger diese Art von Nachrichten nicht dauerhaft speichert und mit anderen teilt.

WhatsApp gab außerdem bekannt, dass das Löschen einer Nachricht nun auf zwei Tage erhöht wird - zuvor betrug die Zeit lediglich eine Stunde. Somit bleibt Nutzern deutlich mehr Zeit, um bereits gesendete Nachrichten noch einmal zu überdenken.

Die verlängerte Frist beinhaltet einen winzigen Haken: Alle betroffenen Empfänger müssen die aktuelle Version installiert haben. Ansonsten bleibt die Nachricht erhalten und es erfolgt keine Benachrichtigung an euch, sollte diese nicht gelöscht sein. Generell wurden in diesem Jahr sinnvolle Anpassungen in WhatsApp durchgeführt:

Nachrichten in WhatsApp lassen sich mit Emojis kommentieren

Empfänger von minutenlanger (oder stundenlanger) Sprachnachrichten können diese schneller abspielen

Android-Nutzer können bei der Ersteinrichtung eines iPhones alle Daten aus WhatsApp mitnehmen

Nutzt ihr WhatsApp? Welche Funktionen fehlen euch noch, um dem Messenger weiterhin treu zu bleiben? Schreibt uns eure Meinung!