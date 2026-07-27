»Bitte nicht« - Eine nie veröffentlichte Star-Wars-Serie soll nach 14 Jahren im Giftschrank endlich enthüllt werden, doch Fans würden lieber drauf verzichten

Somehow Star Wars Detours returned. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Star Wars Detours ist ein Fiebertraum. Bereits 2012 offiziell enthüllt, hat die animierte, in unserem liebsten Sci-Fi-Universum angesiedelte Animationsserie nie das Licht der Welt erblickt. Und das, obwohl zwei Staffeln mit insgesamt 39 bereits längst fertig produziert sind.

Schuld daran ist die Übernahme von Star Wars durch Disney. Weil vor 14 Jahren George Lucas für 4,05 Milliarden US-Dollar die Krieg-der-Sterne-Lizenz an den Mäusekonzern abgab, verschwand Detours im Giftschrank.

Yo, dudes. The Empire is pretty chill. Maybe you could like join it or something.

In Anbetracht des offiziellen Trailers und geleakter Szenen ist das aber wohl kein allzu großer Verlust. In der Star-Wars-Community herrscht der Konsens, dass Detours dem Krieg der Sterne mehr Schaden als Nutzen gebracht hätte. Aber bildet euch lieber eure eigene Meinung, sofern ihr denn einen Blick auf den Trailer zu Star Wars Detours riskieren wollt:

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Puh. Falls ihr vor lauter Cringe euer Handy nicht gleich in die Ecke gepfeffert habt, hier noch etwas Kontext: Star Wars Detours wurde von George Lucas persönlich produziert und spielt sich in der Ära der Sequels ab.

Zum Voice-Cast zählten unter anderem Darsteller wie Seth MacFarlane, Joel McHale, Jennifer Hale oder Donald Faison. Mit Riz Ahmed als Jar Jar Binks oder Billy Dee Williams als Lando waren sogar ein paar Stars der Star-Wars-Filme involviert und selbst Weird Al Yankovic steuerte mehrere Songs bei.

Wie Star Wars Detours 2026 ein (kleines) Comeback feiert

Und jetzt, nachdem Detours 14 Jahre lang in der Schublade versauerte, sollen zumindest einzelne Folgen das Licht der Welt erblicken: Mit Seth Green enthüllte einer der Darsteller auf der San Diego Comic Con 2026 (via THR), dass ausgewählte Episoden im Lucas Museum of Narrative Art gezeigt werden.

Das von George Lucas persönlich ins Leben gerufene Museum eröffnet am 22. September 2026 in Los Angeles seine Pforten. Darin geht es aber nicht nur um den Sternenkrieg, sondern der Kunst des Filmemachens an sich – einen detaillierten Überblick bekommt ihr auf der offiziellen Website.

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Autoplay

Fans sagen Danke, nein Danke

Ob Star Wars Detours es auch auf Streamingdienste oder zumindest auf offiziellen Wege ins Netz schafft, bleibt abzuwarten.

Fakt ist, dass sich der Enthusiasmus der Fans schon jetzt in Grenzen hält. Stellvertretend hier der Kommentar von Rylonian unter dem entsprechenden Reddit-Thread: Oh Gott, bitte nicht. Die Trailer waren so schrecklich oder wie Pulse99 schreibt Manche Dinge haben es verdient, zu Lost Media zu werden .

Nun.

Wie steht ihr zu Star Wars Detours: Würdet ihr gerne zwei Staffeln und 39 Folgen dazu sehen? Oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Übrigens: Mehr dazu, was aktuell bei Star Wars passiert und wie es etwa um die Fortsetzung der legendären Sci-Fi-Parodie Spaceballs steht, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.