WhatsApp Kanäle deaktivieren: Lassen sich die neuen Channels abschalten?

Kann man die neuen Whatsapp-Kanäle abschalten? (Quelle: WhatsApp)

Die auch als Channels bekannten Whatsapp-Kanäle wurden vor wenigen Tagen per Update für Android und iOS freigeschaltet. Das Feedback in den sozialen Medien ist allerdings eindeutig: Immer mehr User verlangen nach einer Möglichkeit, die Kanäle zu deaktivieren.

WhatsApp-Kanäle deaktivieren: Nur indirekt möglich

Wenn ihr die WhatsApp-Channels abschalten wollt, müssen wir euch zumindest vorerst enttäuschen: Über die Einstellungen von WhatsApp ist das derzeit leider nicht möglich. Einzelne Tricks gibt es aber dennoch, mit denen die Kanäle zumindest so unsichtbar wie möglich gestalten könnt.

Die einfachste Lösung ist, einfach keinen Kanälen zu folgen. Dann erhaltet ihr natürlich auch keine Updates, könnt aber weiterhin ungestört die Statusmeldungen eurer Freunde lesen. Android-Nutzer können auch eine ältere Version von WhatsApp verwenden, wovon wir aber aus Sicherheits- und Stabilitätsgründen abraten.

Kurzübersicht zu den Features von Whatsapps neuen Kanälen (Quelle: WhatsApp)

Schritt für Schritt: So entfernt ihr abonnierte Kanäle wieder

Ihr wart zu ungeduldig und habt schon Channels abonniert, die ihr jetzt wieder deaktivieren wollt? Dann befolgt einfach unsere Anleitung:

Entsprechenden Kanal öffnen Oben rechts auf den Kreis mit drei Punkten darin tappen In der Auswahlliste Nicht mehr abonnieren auswählen Danach erneut mittels der Option Nicht mehr abonnieren den Kanal endgültig loswerden

Das neue Channels-Feature erlaubt euch bislang nur, auf Meldungen der Kanäle mit Emoticons zu reagieren, eine Diskussion wie in WhatsApp-Gruppen ist entsprechend nicht möglich. Derzeit erfahrt ihr nur, wie viele User einem Kanal folgen, weitere Kontaktdaten sind nicht verfügbar.

Falls euch die Kanäle-Funktion in Whatsapp schon bekannt vorkommt, dann ist das kein Wunder: Das Feature ist schon seit einiger Zeit im konkurrierenden Messenger Telegram verfügbar und erweitert die Instant-Messaging-App um eine Social-Media-Ebene.

Wie findet ihr das neue Kanäle-Feature von WhatsApp? Nutzt ihr es aktiv und findet es praktisch oder ärgert ihr euch, dass es in den Einstellungen von WhatsApp keine Option zum Abschalten gibt? Auch wenn die Funktion bereits in 150 Ländern ausgerollt wurde, kann es in Einzelfällen sein, dass ihr die Kanäle noch nicht sehen könnt. Über eure Meinung und Erfahrungen zum Thema Kanäle in WhatsApp freuen wir uns in den Kommentaren!