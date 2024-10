WhatsApp bekommt gerade eine sinnvolle Funktion und ihr solltet direkt eine Entscheidung treffen

WhatsApp lässt euch die Wahl, wo ihr Kontakte in Zukunft speichern möchtet. Quelle: WhatsApp Screenshot PixieMe - adobe.stock.com

WhatsApp rollt gerade ein Update für die Verwaltung und Speicherung von Kontakten aus. Die neue Version gibt euch mehr Kontrolle.

Im Detail:

Kontakte können jetzt individuell in WhatsApp oder auf dem Handy gespeichert werden.

Die Möglichkeit, Kontakte zu verwalten, wird in die Windows-App und WhatsApp Web eingebaut.

Kontakte können in Zukunft auch mit Benutzernamen abgespeichert werden, anstelle von Telefonnummern.

Darum ist es wichtig: Kontakte konnten bisher immer nur über die Kontakte des Geräts hinzugefügt oder bearbeitet werden. Die neue Funktion macht WhatsApp unabhängig davon, wenn ihr es möchtet.

WhatsApp hat die neue Funktion auf der offiziellen Webseite bereits angekündigt und dort auch ein Schaubild veröffentlicht.

Kontakte könnt ihr jetzt entweder in WhatsApp oder im Handy speichern. Quelle: WhatsApp

Wann soll die neue Funktion kommen? Die neue Funktion wird nach und nach für alle Nutzer bereitgestellt. Es kann also etwas dauern, bevor ihr sie nutzen könnt.

Fügt ihr einen neuen Kontakt hinzu oder bearbeitet einen existierenden Kontakt, habt ihr dann zwei Möglichkeiten:

Den Kontakt wie bisher in die Kontaktliste des Handys einzutragen.

Den Kontakt nur in WhatsApp zu speichern.

Für den zweiten Fall hat WhatsApp ein neues Speichersystem entwickelt, das die Kontakte schützen soll.

Gut zu wissen: WhatsApp nennt das System »Identity Proof Linked Storage« und gibt an, dass die Daten verschlüsselt gespeichert werden. Zudem habe man Cloudflare beauftragt, das System auf Herz und Nieren zu überprüfen. Technische Infos dazu gibt es auf dieser englischen Webseite.

In den Einstellungen könnt ihr festlegen, ob ihr die neue Kontaktfunktion nutzen möchtet:

Öffnet WhatsApp auf eurem Handy. Aktiviert den Punkt Menü. Geht jetzt zu »Einstellungen« > »Datenschutz« > »Kontakte«. Aktiviert den Punkt »WhatsApp Kontakte«, um Kontakte in WhatsApp zu speichern.

Ihr könnt die Option auch abstellen, wenn ihr sie nicht nutzen möchtet.

Was haltet ihr von der Option, Kontakte in WhatsApp zu speichern? Plant ihr schon die Umstellung, oder seht ihr hier auch Nachteile? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.