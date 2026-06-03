In Marvel's Wolverine tauchen jede Menge bekannte Gesichter auf: Wir helfen euch auf die Sprünge

Wolverine bekommt bei seinem PS5-Spiel einen beeindruckenden Cast zur Seite gestellt. Wir stellen die Highlights aus dem neuen Trailer vor.

Während Sonys gestriger State of Play wurde ein neuer, ausführlicher Gameplay-Trailer zur Marvel's Wolverine gezeigt. Neben rund 7 Minuten Gameplay gab es aber auch einige andere Helden und bekannte Charaktere zu entdecken, die ziemlich sicher einen Auftritt im Spiel von Insomniac Games haben werden. Wir werfen einen Blick auf alle X-Men, Verbündete und Bösewichte aus dem Video.

Habt ihr den Trailer bislang verpasst, könnt ihr ihn euch gleich hier erstmal in voller Länge anschauen:

7:33 Marvel's Wolverine zeigt erstes richtiges Gameplay

Autoplay

Alle bekannten Marvel-Charaktere aus dem Wolverine-Trailer

Jean Grey

Egal, wer sie verkörpert, Jean Grey erkennt man meist an ihrer tiefroten Mähne.

Bei der rothaarigen Frau handelt es sich natürlich um Jean Grey oder Phoenix, die man im Spielekosmos bereits aus Marvel Rivals kennt. Auch wenn die genaue Handlung noch nicht bekannt ist, legt der Trailer nahe, dass die beiden sich hier erst begegnen und dann zu Verbündeten werden.

Sie tauchen im Video getrennt voneinander auf, um eine Gruppe Mutanten vor den Reavern (die augmentierten Cyber-Söldner, die man bereits aus dem Film Logan von 2017 kennt) zu beschützen. Offenbar können sie ihre Kräfte kombinieren, indem Jean Grey Feinde per Telekinese bewegungsunfähig macht, damit sie Wolverines Klauen hilflos ausgeliefert sind.

Sie trägt auch keine X-Men-Uniform, sodass die ungleiche Heldentruppe vielleicht erst noch ins Leben gerufen wird. Das Spiel verspricht eine düstere Version des Marvel-Universums, in dem Mutanten noch gehasst und verfolgt werden, sodass Logan vielleicht Verbündete finden muss, um das Bild langsam zu wandeln.

Mystique

Mutantin Mystique ist für ihre blaue Haut und graue Moral bekannt.

Auch die blauhäutige Gestaltwandlerin Mystique is keine Unbekannte und taucht im Trailer auf. Ihre Rolle ist allerdings unklar. Sie bringt eine Historie als Gegenspielerin mit, die sich Wolverine mehr als einmal in den Weg stellte. Allerdings scheint sie sich hier dem Kampf gegen die Reaver (zumindest zeitweise) anzuschließen.

Leech

Der Junge mit der grünen Haut ist im Trailer unter den befreiten Geiseln. In den Comics gehört er zu den Morlocks (Ausgestoßene mit Superkräften, die sich im Untergrund versteckt halten) und seine Kräfte erlauben es ihm, andere Mutanten in seiner Nähe zu neutralisieren.

Der drollige Leech wird im Trailer gerettet, auch er ist aber ein mächtiger Mutant.

Callisto

Apropos Morlocks - die dunkelhäutige Frau mit der Augenklappe und Lederkluft im Gameplay-Video sieht verdächtig nach ihrer Anführerin Callisto aus. Oder nach Jedi: Fallen Order, denn die Schauspielerin dahinter ist Debra Wilson, die auch schon Cal Kestis' Mentorin dort verkörperte. Mit Toad und Caliban scheinen noch zwei weniger bekannte Mutanten teil des Casts zu sein.

Ogun

Neben Helden tauchen aber auch Bösewichte im Trailer auf. Der böse Ninja mit der Dämonenmaske hat seit langem eine Rechnung mit Wolverine offen. Dabei trafen sich die beiden einst im Zweiten Weltkrieg und Ogun war sogar kurzzeitig Logans Lehrmeister. In der Gegenwart setzte Ogun seine Übernahme-Kräfte allerdings gegen Kitty Pryde ein, worauf Logan ihn tötete. Wie wir nur allzu gut wissen, bleiben Marvel-Charaktere aber selten lange unter der Erde.

Der Ninja mit der Maske war einst ein Verbündeter, jetzt zieht er aber gegen Wolverine in den Kampf.

Skullbuster

Apropos Bösewichte: Skullbuster gehört zu den bekannteren Gesichtern unter den Reavern. Er ist nicht der Anführer der Söldnertruppe, aber definitiv mehr als reines Kanonenfutter.

Omega Red

Ein weiterer bereits bekannter Widersacher ist Omega Red - ein langjähriger Gegenspieler von Wolverine, der auf den Kalten Krieg zurückgeht. Auch er kriegt sich im Spiel wohl erneut mit Logan in die Haare. Hinter ihm verbirgt sich Arkady Rossovich, der durch brutale Experimente künstlich verändert wurde - quasi die Antwort der Sowjets auf Captain America. Er fügt über gewaltige Stärke und Widerstandsfähigkeit, sowie die im Trailer sichtbaren Carbonadium-Ranken, die seinen Gegnern die Lebenskraft entziehen.

Sabretooth

Na da freut sich aber jemand, Logan wiederzusehen ...

All diese Feinde verblassen aber natürlich im Vergleich zu Sabretooth, der wohl als einziger die Bezeichnung Erzfeind verdient. Er sieht Wolverine nicht nur ähnlich, sondern verfügt auch über vergleichbare, zum Teil noch mächtigere Fähigkeiten. Je nach Comic-Serie wurde das auf unterschiedliche Art erklärt - mal sind sie Brüder, mal Vater und Sohn, mal teilen sie nur zufällig das gleiche Mutanten-Gen. Bleibt abzuwarten, wie ihre Beziehung im Spiel aussehen wird.

Spannend wird es auf jeden Fall, denn obwohl die beiden Feinde sind, werden sie im Spiel wohl auch zu unfreiwilligen Verbündeten.

Marvel's Wolverine wird am 15. September exklusiv für die Playstation 5 erscheinen und verspricht neben beeindruckender Grafik auch reichlich blutige Action mit wuchtigen Finisher-Moves à la Mortal Kombat. Habt ihr selbst noch bekannte Charaktere oder andere spannende Details erspäht, die wir vielleicht übersehen haben? Schreibt es uns in die Kommentare!