Dune Awakening: Einer der größten MMO-Hits der letzten Jahre wird überraschend bald auch für Storyfans interessant

Dune Awakening bekommt eine Konsolenversion und neue Inhalte, die für Story-Fans spannend werden könnten.

Dune Awakening ist ein MMO und Open-World-Survivalspiel im Sci-Fi-Universum rund um das Buch Der Wüstenplanet von Frank Herbert, beziehungsweise die Dune-Filme von Denis Villeneuve. Für PC ist das Spiel seit dem 10. Juni 2025 verfügbar, nun wurde auch eine Konsolen-Version angekündigt, die am 22. September 2026 für PS5 und Xbox Series erscheinen soll.

Wer schon auf dem PC zockt, geht aber nicht leer aus. Per Trailer und Pressemitteilung kündigt Entwickler Funcom neben dem Konsolen-Release ein Update an, das beide Versionen überarbeitet. Das ist gerade für Einzelspieler spannend, denn es bringt einen Solo-Modus und neue Story-Inhalte ins Spiel.

Alles zur Konsolenversion

Wollt ihr auf der Konsole spielen, kostet Dune Awakening dort je nach Edition unterschiedlich viel:

Standard (50 Euro)

Deluxe (70 Euro)

Ultimate (90 Euro)

Wer die Deluxe- oder Ultimate-Version vorbestellt, erhält zudem einen Vorabzugang. Der Release für alle findet wie erwähnt am 22. September 2026 statt. Für die Konsolenversion werden zudem Steuerung und Benutzerfläche angepasst. Bei der Performance werden 60fps auf Playstation und Xbox angepeilt. Dune Awakening wird zudem im Game Pass verfügbar sein und auch Crossplay bieten.

Hinzu kommen sämtliche Inhalte, die seit ursprünglichem Release für die PC-Version veröffentlicht wurden, unter anderem optionales PvP, Endgame-Verbesserungen, sowie eigene Server und ergänzende Story-Inhalte, die über die letzten Monate nachgereicht wurden. Abseits der Portierung werden aber folgende Inhalte für sämtliche Plattformen parallel veröffentlicht.

2:06 Dune Awakening: Neuer Trailer stellt Konsolenversion und kommende Story-Inhalte vor

Autoplay

Für den PC kündigen die Entwickler aber ebenfalls eine große Verbesserung an. Dune Awakening wird mit dem Update nämlich vollständig im Einzelspielermodus verfügbar und damit quasi eine Singleplayer-Erfahrung inklusive skalierbarem Schwierigkeitsgrad samt zusätzlicher, individueller Anpassungsmöglichkeiten.

Passend dazu wird es auch neue Story-Inhalte geben, die euch das Finale des ersten Buchs hautnah miterleben lassen. Auch diese Änderungen gehen per Patch parallel zum Konsolen-Release auf sämtlichen Plattformen live. Ab September ist aber noch nicht Schluss - laut Funcom sind bereits weitere Inhalte wie neue Karten oder Survival-Mechaniken geplant.

Dune Awakening hat in letzter Zeit ein bisschen an Fahrt verloren, könnte aber mit dem Update und dem Konsolen-Release wieder etwas Aufwind bekommen. Im Survival-MMO mit Open World erkundet ihr den ikonischen Wüstenplaneten Arrakis und sichert euch euer Überleben. Gleichzeitig baut ihr euch aber auch ein Leben auf und entscheidet selbst, ob ihr eine Basis errichtet, euch Fraktionen anschließt und welche Rolle ihr generell in der Geschichte spielen wollt.