Sony macht keine PC-Spiele mehr, aber diese 16 Highlights der State of Play bekommt ihr trotzdem auf Steam und Co.

Die jüngste State of Play von Sony hat die neue Release-Strategie des PlayStation-Herstellers unterstrichen: PS5-Exklusivspiele wie God of War Laufey, Marvel's Wolverine oder die Horror-Fortsetzung Until Dawn 2 bleiben nun grundsätzlich den Konsolen vorbehalten und erscheinen auch nicht mehr nach ein paar Jahren für den PC.
Aber halt, nicht verzagen! PC-Spieler schauen nämlich keineswegs komplett in die Röhre: Ein großer Teil der auf der State of Play vorgestellten Spiele erscheint tatsächlich für den PC sowie die Xbox Series X/S und sogar Nintendo Switch 2.
Falls ihr hauptsächlich mit Maus und Tastatur am PC spielt, schaut euch mal die folgende Liste an: Diese Titel werden auch auf PC-Plattformen wie Steam oder Epic Games Store verkauft.
ILL
Genre: Horror | Release: 2027
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