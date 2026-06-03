Sony macht keine PC-Spiele mehr, aber diese 16 Highlights der State of Play bekommt ihr trotzdem auf Steam und Co.

Spiel wie ILL (links) oder Ace Combat 8 von Sonys State of Play erscheinen auch in PC-Stores wie Steam. Wir listen alle entsprechenden Titel für euch auf.

Die jüngste State of Play von Sony hat die neue Release-Strategie des PlayStation-Herstellers unterstrichen: PS5-Exklusivspiele wie God of War Laufey, Marvel's Wolverine oder die Horror-Fortsetzung Until Dawn 2 bleiben nun grundsätzlich den Konsolen vorbehalten und erscheinen auch nicht mehr nach ein paar Jahren für den PC.

Aber halt, nicht verzagen! PC-Spieler schauen nämlich keineswegs komplett in die Röhre: Ein großer Teil der auf der State of Play vorgestellten Spiele erscheint tatsächlich für den PC sowie die Xbox Series X/S und sogar Nintendo Switch 2.

Falls ihr hauptsächlich mit Maus und Tastatur am PC spielt, schaut euch mal die folgende Liste an: Diese Titel werden auch auf PC-Plattformen wie Steam oder Epic Games Store verkauft.

ILL

1:55 Wundergrafik und Brutalität bis auf Anschlag: ILL ist für manche der eigentliche Höhepunkt der State of Play

Autoplay

Genre: Horror | Release: 2027