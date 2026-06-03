Neues God of War, Until Dawn 2: Die Highlights der State of Play im Überblick

God of War Laufey (links) und Marvel's Wolverine (rechts) waren zwei der Spiele, die Sonys State of Play im Juni 2026 dominierten.

Sony hat auf der State of Play in der Nacht vom 2. Juni 2026 überraschend ein wahres Feuerwerk an Ankündigungen abgebrannt.

Wer das nächtliche Event erpasst hat, für den haben wir alle hochkarätigen Enthüllungen übersichtlich zusammengefasst. Die Präsentation lieferte nicht nur Updates zu bereits bekannten PS5-Spielen, sondern enthüllte auch völlig neue Ableger und Fortsetzungen großer PlayStation-Marken, die teils auch für den PC eine wichtige Rolle spielen werden.

Vom Jenseits der nordischen Mythologie bis hin zu düsteren Horror-Szenarien war auf dem Event fast jedes Genre vertreten. Wir dröseln die wichtigsten Highlights der Show für euch auf und verraten, welche Spiele ganz oben auf eurer Merkliste landen sollten.

God of War Laufey

23:45 23 Minuten Gameplay aus God of War: Laufey setzen neue Maßstäbe

Autoplay

Der krönende Abschluss der Show gehörte einer Überraschung, die zuvor nur durch vage Gerüchte die Runde machte. Mit dem eigenständigen Ableger Laufey wechselt die God-of-War-Reihe radikal die Perspektive.

Ihr schlüpft in die Rolle von Faye, der verstorbenen Ehefrau von Kratos. Die Handlung setzt kurz nach ihrem Tod ein, als sie in einer völlig unbekannten Region der Neun Welten erwacht. Ohne ihre gewohnte Leviathan-Axt muss sie sich mit einem traditionellen Schwert und ihren eigenen magischen Kräften behaupten.

Auf ihrer Reise durch das göttliche Jenseits trifft sie offenbar sogar auf ägyptische Götter, was neue Türen für das gesamte Universum öffnet. Ein seltsamer, gallertartiger Würfel und sprechende Bänder an ihrer Waffe begleiten sie auf diesem Weg. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt bisher nicht.

Until Dawn 2

2:22 Until Dawn 2 mit erstem Trailer für PS5 angekündigt

Das Studio Firesprite arbeitet an einer echten Fortsetzung des interaktiven Horror-Klassikers Until Dawn. Die Geschichte dreht sich um eine völlig neue Truppe von Geisterjägern. Diese inszenieren normalerweise ihre Videos im Netz für billige Klicks, stoßen bei ihrer neuesten Untersuchung jedoch auf eine reale Schreckenskammer. Until Dawn 2 soll im Jahr 2027 für die PlayStation 5 erscheinen.

Marvel's Wolverine

7:33 Marvel's Wolverine zeigt erstes richtiges Gameplay

Das nächste große Marvel-Projekt von Insomniac zeigte sich in einer ersten längeren Gameplay-Präsentation. Hauptfigur Logan schleicht in Wolverine durch eine Forschungseinrichtung von Trask Industries, um gefangene Mutanten zu befreien. Das Spiel spart dabei nicht mit expliziter Gewalt und unbarmherzigen Manövern.

Superheldin Jean Grey unterstützt ihn mit ihren psychischen Fähigkeiten, was mächtige Kombinationsangriffe im Kampf erlaubt. Eine rasante Motorradjagd rundet die gezeigte Action ab. Zudem deutet das Material an, dass Logan seinen Heilfaktor nutzen kann, um nach einem virtuellen Ableben direkt wieder aufzustehen. Auch zum Release gab es Neuigkeiten: Marvel's Wolverine erscheint am 15. September für die PlayStation 5.