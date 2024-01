WhatsApp auf dem iPhone: Endlich müsst ihr für Sticker keine Extra-Apps mehr herunterladen

Egal, ob Barney-artiger Saurier oder personifizierte Kaffeetasse: Mit Stickern wird WhatsApp jetzt ... schöner?

Seit vergangenem Jahr hat der Instant Messenger WhatsApp neben den klassischen Emojis und GIFs eine weitere Option auf Lager: Mit Stickern könnt ihr eigene Bilder als Reaktionen versenden.

Das Erstellen solcher Sticker war bisher recht einfach gehalten, doch um diese zu erstellen oder nachträglich zu bearbeiten, war bisher entweder eine App von Drittanbietern oder auf dem iPhone ein Umweg über die Fotos-App notwendig.

Einzig in der Whatsapp Web-Version im Browser - nicht in der Windows-App - konnte dies mithilfe des »Sticker Maker« genannten Features problemlos durchgeführt werden.

Zumindest auf iPhones ist dieser Umweg künftig Geschichte: Mit dem neuen Update implementiert WhatsApp ebenfalls den Sticker Maker als native Lösung für das Erstellen und Bearbeiten von Stickern.

Um einen personalisierten Sticker zu erstellen, müsst ihr wie folgt vorgehen:

Wählt neben dem Texteingabefeld für Chats das Sticker-Symbol aus

Wählt über das Plus-Symbol den von euch gewünschten Sticker aus

WhatsApp schneidet automatisch den Gegenstand oder die Person aus, was ihr mit den zugehörigen Tools nachträglich bearbeiten könnt

So sieht das Bearbeiten von Stickern in der Web-Version von Whatsapp aus - die iOS-Möglichkeiten sind identisch.

Habt ihr einen solchen Sticker erstellt und versandt, könnt ihr diesen im Anschluss auch nativ in WhatsApp bearbeiten.

Hierfür reicht es, den jeweiligen Sticker im Chat lange gedrückt zu halten, was ein weiteres Kontextmenü aufruft. Geht ihr im Anschluss auf »Sticker bearbeiten«, erhaltet ihr erneut die Werkzeuge zum Zuschneiden, Text hinzufügen oder Freihandzeichnen.

Die native Lösung zum Erstellen und Bearbeiten von WhatsApp-Stickern ist allerdings nur für iOS-Version 17 und aufwärts verfügbar.

Den Rollout des Updates wollen die Entwickler wie gewohnt sukzessive durchführen, es kann also durchaus sein, dass ihr euch auf die neue Funktion noch ein paar Tage gedulden müsst. Ob und wann das Feature auch in die Android-Version von WhatsApp gebracht wird, ist bis jetzt nicht bekannt.

Kommt euch diese neue Funktion für WhatsApp zupass, oder könntet ihr desinteressierter an selbstgemachten Stickern in eurer Messaging-Kommunikation nicht sein? Anders gefragt: Setzt ihr in euren digitalen Gesprächen auf WhatsApp, oder auf einen Mitbewerber wie Signal, Telegramm & Co.? Und auch: Über welches WhatsApp-Feature würdet ihr euch ganz persönlich freuen? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare.