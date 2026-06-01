Ich habe wochenlang gebangt, jetzt spricht endlich der Regisseur: Wird eine meiner aktuell liebsten Film-Trilogien überhaupt noch beendet?

Danny Boyles ursprünglicher Drehplan für 28 Years Later 3 geht nicht auf. Dafür soll es dann 2027 (hoffentlich) losgehen. Bildquelle: Sony

Ich liebe 28 Years Later. Und zwar beide Teile, die in recht kurzem Abstand zueinander erschienen sind. Dabei ist mir völlig klar, dass es sich dabei um eine relativ kontroverse Aussage handelt. Denn nicht jeder Fan von 28 Days Later war mit den sehr späten Fortsetzungen glücklich.

Zu meinem großen Bedauern blieb 28 Years Later und The Bone Temple auch kein Glück an den Kinokassen vergönnt. Während es von den Kritikern viel Lob hagelte, sahen die Einspielergebnisse beider Filme wie folgt aus:

28 Years Later startete im Juni 2025 in den deutschen Kinos und spielte bei einem Budget von 60 Millionen US-Dollar nur knapp 152 Millionen wieder ein (via Box Office Mojo).

The Bone Temple folgte bereits im Januar 2026 und kam bei einem Budget von 63 Millionen US-Dollar auf nur 58 Millionen US-Dollar (ebenfalls via Box Office Mojo).

Keine allzu starke Bilanz. In Anbetracht dessen stellten Fans natürlich infrage, ob der geplante dritte Teil der Trilogie überhaupt noch kommt. Nachdem Danny Boyle beim ersten Film noch Regie führte und für The Bone Temple Nia DaCosta das Ruder überließ, sollte er das Finale wieder selbst in Szene setzen.

Vali Aschenbrenner Über den Autor: Vali mag schnelle Zombies und langsame Zombies, dumme Zombies und schlaue Zombies, frische und längst vergammelte Zombies. Zombies in Film und TV, Zombies in Buch und Comics, Pixel- und hochauflösende Zombies. Zombies aus dem All und Zombies aus dem Labor. Zombies von unter der Erde und Zombies mitten unter uns. Zombies werden für Vali einfach nicht langweilig. Müsste er sich für einen Weltuntergang entscheiden, dann die Zombie-Apokalypse.

2:13 Der offizielle Trailer zu 28 Years Later beweist: Auch die Zeit heilt keine Zombie-Apokalypse

Autoplay

Zu 28 Years Later 3 gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht

Jetzt verrät Boyle im Interview mit JoBlo, wie es denn nun um 28 Years Later 3 steht. Und laut dem Regisseur soll die Fortsetzung tatsächlich noch kommen!

Allerdings müssen wir uns auf eine längere Wartezeit einstellen: Weil es dieses Jahr mit dem Dreh nicht länger klappt, geht es erst 2027 los. Und das bedeutet, dass der dritte Film wohl frühestens 2028 in den Kinos anlaufen dürfte. Aber lest am besten einfach mal selbst, was Danny Boyle dazu zu sagen hat:

Uns ist die Zeit ausgegangen. Das liegt daran, dass sich der Film an einem Ort in Großbritannien abspielt, wo man nur zu einer bestimmten Zeit drehen kann. Für dieses Jahr haben wir das Zeitfenster verpasst … Das bedeutet, beziehungsweise hoffe ich es, und die Daumen sind gedrückt, dass es dann nächstes Jahr soweit ist. Wir sind auf jeden Fall voll motiviert und Alex [Garland] hat ein wunderbares Drehbuch dafür abgeliefert.

Für mich als Fan beider Filme sind das großartige Neuigkeiten! Danny Boyle und Alex Garland hatten 28 Years Later von Anfang an als in sich geschlossene Trilogie konzipiert. Und dass das jetzt trotz mauer Einspielergebnis der ersten beiden Teile klappt, dürfte der hohen Einschaltquote bei Streamingdienst (allen voran Netflix) zu verdanken sein.

Worum genau es in 28 Years Later 3 dann geht, ist aktuell nicht bekannt. Bisher war aber zumindest die Rede davon, dass der Held des originalen 28 Days Later von 2002 eine Schlüsselrolle spielen soll: Jim, dargestellt von Cillian Murphy.

28 Years Later und The Bone Temple findet ihr gerade beide im Streamingabo bei Netflix.