WhatsApp-Update bringt vier neue Funktionen: Damit sollen eure Chats noch unterhaltsamer werden

Die neuen Features könnt ihr schon jetzt verwenden. (Bildquelle: Miquell, Adobe Stock)

WhatsApp startet 2025 mit gleich vier neuen Funktionen, so ein Blogeintrag von Meta. Diese sind:

Schneller Reagieren durch Doppeltipp

Sticker-Sets teilen

Neue Kamera-Effekte

Sticker aus Selfies erstellen

Wir stellen euch die neuen Funktionen vor und erklären, wie ihr sie direkt in eurer App verwendet.

1. Schneller reagieren

Ihr könnt schneller auf Nachrichten reagieren, indem ihr zweimal kurz hintereinander auf die Nachricht tippt. Dann öffnet sich die Emoji-Leiste. Vorher musstet ihr dafür die Nachricht lange gedrückt halten. Es funktionieren allerdings noch beide Funktionen.

2. Ganze Sticker-Sets teilen

Zu den Stickern kommt ihr über das Icon auf der linken Seite eurem Eingabefeld. Dort findet ihr verschiedene Sticker-Sets, die thematisch zusammenpassen. Habt ihr ein Sticker-Set gefunden, dann drückt auf den kleinen Button am rechten unteren Rand mit + Zahl . Dann öffnet sich das gesamte Sticker-Set.

Ganze Sets könnt ihr über den Pfeil-Button oben rechts an eure WhatsApp-Kontakte versenden.

3. Neue Kamera-Effekte

Um ein Selfie von euch direkt im Chat zu machen, drückt ihr auf das Kamera-Symbol auf der rechten Seite eures Eingabefelds. Dann öffnet sich der Selfie-Modus eures Smartphones. Hier könnt ihr Fotos oder Videos aufnehmen.

Wenn ihr auf den kleinen Zauberstab neben dem Aufnahme-Button drückt, öffnet sich eine Reihe von lustigen Effekten, Filtern und Hintergründen. Ihr könnt euch Hundeohren aufsetzen, einen Kaleidoskop-Filter aktivieren und Palmen in euren Fotohintergrund zaubern.

4. Eigene Sticker aus Selfies erstellen

Ihr könnt jetzt direkt in der App Sticker von euch selbst machen. Dazu tippt ihr auf den Sticker-Button links in eurem Eingabefeld. Ganz links, vor euren kürzlich verwendeten Stickern ist ein grüner Erstellen -Button mit einem Stift.

Hier könnt ihr entweder zuerst ein Foto machen oder aus euren vorhandenen Fotos auswählen. WhatsApp erstellt euch dann einen Sticker, den ihr gleich im Chat teilen könnt.

Was denkt ihr über die neuen Funktionen? Habt ihr sie vielleicht schon ausprobiert und wenn ja, welche gefällt euch am besten? Hat WhatsApp mal ein unterhaltsames Feature eingeführt, das ihr bis heute verwendet? Oder seid ihr Puristen und verwendet wirklich nur die nötigsten Funktionen des Messengers? Schreibt es uns in die Kommentare!