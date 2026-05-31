Das neue Heroes of Might and Magic hat eine Roadmap für Version 1.0 und sehr gute Nachrichten

Die traditionsreiche Rundenstrategie-Serie Heroes of Might and Magic feiert gerade eine furiose Wiederauferstehung.
Unfrozen und Hooded Horse landen mit dem neuen Ableger Olden Era einen Volltreffer. Die Rückkehr zu den Wurzeln des legendären HoMM 3 begeistert weltweit und resultiert in beeindruckenden Verkaufszahlen.
Doch Olden Era ist noch längst nicht fertig! Der Early Access hat gerade erst begonnen. Nun liegt die Roadmap als offizieller Fahrplan für die kommenden Monate auf dem Tisch. Wie verändert sich das neue Heroes of Might and Magic bis zum Release von Version 1.0?
Ein gigantischer Verkaufserfolg und eine robuste Roadmap
Hinter den Kulissen von Olden Era herrscht Feierstimmung. In weniger als einem Monat hat sich der neue Ableger über eine Million Mal verkauft. Das Spiel spielte seine Entwicklungskosten bereits am ersten Tag wieder ein, als 250.000 Exemplare verkauft wurden, zeitweise waren über 60.000 Spieler gleichzeitig im Spiel.
Die Entwicklung im Early Access konzentriert sich vorerst auf wichtige Komfortfunktionen und die Spielbalance. In den kommenden Monaten folgen dann größere Änderungen.
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