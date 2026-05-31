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In 59 Jahren James Bond spielten sieben Darsteller 007, welcher ist euer absoluter Liebling?

Der bekannteste Geheimagent der Welt ist dank 007 First Light wieder in aller Munde, welcher Schauspieler hat euch am besten gefallen?

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Tristan Gudenrath
31.05.2026 | 08:21 Uhr

62,99 €

James Bond hat vieler Gesichter. Sieben, um genau zu sein. Bildquelle: United Arts (Hintergrund); Universal Pictures International Germany GmbH. James Bond hat vieler Gesichter. Sieben, um genau zu sein. Bildquelle: United Arts (Hintergrund); Universal Pictures International Germany GmbH.

Am 27. Mai 2026 startete für die James-Bond-Saga mit dem Release von 007 First Light ein neues Kapitel. Das Videospiel beleuchtet die Anfänge des legendären Geheimagenten und beantwortet Fragen, die sich viele Fans nach 26 Filmen und 59 Jahren gestellt haben.

Der Schauspieler Patrick Gibson verleiht dem jungen James Bond einen eigenen Charme – wie jeder andere Darsteller zuvor auch. Wir wollen daher von euch wissen, welchen 007-Schauspieler ihr am liebsten mögt.

Der bekannteste Geheimagent der Welt

Alle Filme und Schauspieler im Überblick

Ihr braucht eine kleine Auffrischung, welcher Schauspieler in welchen Film mitgespielt hat? Kein Problem! Schaut einfach hier:

Sean Connery (sieben Filme)

George Lazenby (ein Film)

Sir Roger Moore (sieben Filme)

Video starten 1:00 Verfolgungsjagden, Agenten-Gadgets, Flirts mit Frauen: First Light fährt kurz vor Release nochmal das ganze 007-Repertoire auf

Timothy Dalton (zwei Filme)

Pierce Brosnan (vier Filme)

Daniel Craig (fünf Filme)

Patrick Gibson (ein Videospiel)

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Dass sich die James-Bond-Filme lohnen, ist hinlänglich bekannt. Aber wie sieht es mit dem neuen Videospiel 007 First Light von IO Interactive aus? Unser Redakteur Jesko verrät es euch in unserem ausführlichen Test. Den und weitere spannende Artikel zum bekanntesten Agenten der Welt findet ihr in der Linkbox weiter oben.

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007: First Light

007: First Light

Genre: Action

Release: 27.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

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