In 59 Jahren James Bond spielten sieben Darsteller 007, welcher ist euer absoluter Liebling?

Am 27. Mai 2026 startete für die James-Bond-Saga mit dem Release von 007 First Light ein neues Kapitel. Das Videospiel beleuchtet die Anfänge des legendären Geheimagenten und beantwortet Fragen, die sich viele Fans nach 26 Filmen und 59 Jahren gestellt haben.
Der Schauspieler Patrick Gibson verleiht dem jungen James Bond einen eigenen Charme – wie jeder andere Darsteller zuvor auch. Wir wollen daher von euch wissen, welchen 007-Schauspieler ihr am liebsten mögt.
Der bekannteste Geheimagent der Welt
Alle Filme und Schauspieler im Überblick
Ihr braucht eine kleine Auffrischung, welcher Schauspieler in welchen Film mitgespielt hat? Kein Problem! Schaut einfach hier:
Sean Connery (sieben Filme)
- 1962 - 007 jagt Dr. No
- 1963 - Liebesgrüße aus Moskau
- 1964 - Goldfinger
- 1965 - Feuerball
- 1967 - Man lebt nur zweimal
- 1971 - Diamantenfieber
- 1983 - Sag niemals nie
George Lazenby (ein Film)
Sir Roger Moore (sieben Filme)
- 1973 - Leben und sterben lassen
- 1974 - Der Mann mit dem Colt
- 1977 - Der Spion, der mich liebte
- 1979 - Moonraker – streng geheim
- 1981 - In tödlicher Mission
- 1983 - Octopussy
- 1985 - Im Angesicht des Todes
Timothy Dalton (zwei Filme)
- 1987 - Der Hauch des Todes
- 1989 - Lizenz zum Töten
Pierce Brosnan (vier Filme)
- 1995 - GoldenEye
- 1997 - Der Morgen stirbt nie
- 1999 - Die Welt ist nicht genug
- 2002 - Stirb an einem anderen Tag
Daniel Craig (fünf Filme)
- 2006 - Casino Royale
- 2008 - Ein Quantum Trost
- 2012 - Skyfall
- 2015 - Spectre
- 2021 - Keine Zeit zu sterben
Patrick Gibson (ein Videospiel)
- 2026 - 007 First Light
Dass sich die James-Bond-Filme lohnen, ist hinlänglich bekannt. Aber wie sieht es mit dem neuen Videospiel 007 First Light von IO Interactive aus? Unser Redakteur Jesko verrät es euch in unserem ausführlichen Test. Den und weitere spannende Artikel zum bekanntesten Agenten der Welt findet ihr in der Linkbox weiter oben.
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