WhatsApp: Neue Funktion soll euch bald an vergessene Nachrichten erinnern

Wer gerne mal Nachrichten auf WhatsApp vergisst, bekommt bald Abhilfe mit einem neuen Feature.

WhatsApp sortiert eure Chats absteigend nach Aktualität. So wird die letzte Unterhaltung gut sichtbar ganz oben angezeigt. Nachteil ist jedoch, dass bei vielen parallel laufenden Chats schnell auch mal ein wichtiger aus dem Blickfeld nach unten rutschen kann.

Ein neues Update soll das ändern. Wie WABetaInfo berichtet, gibt es in der WhatsApp-Beta eine neue Einstellung, die euch an ungelesene Nachrichten erinnern soll. Der zugehörige Button wird mit der Beta-Version 2.24.25.29 ausgerollt und ist zu finden unter Einstellungen → Benachrichtigungen.

Damit wird ein neuer Reminder-Button erweitert, von dem der Tester erst vor gut einem Monat berichteten. Dieser erlaubt WhatsApp, den User gelegentlich an verpasste Statusmeldungen zu erinnern. Damit muss der User nicht mehr durch Statusmeldungen und Chats scrollen, um mit seinen wichtigsten Kontakten auf dem neuesten Stand zu bleiben. Der folgende Vorher-Nachher-Vergleich stammt von WABetaInfo.

Die Erinnerungs-Funktion ist zuerst für wichtige Statusmeldungen verfügbar. Bald soll es sie auch für Nachrichten gelten. So sieht die Reminder-Funktion für Statusmeldungen auf dem IPhone 15 Pro auf Deutsch aus.

Keine Sorge vor nervigen Reminder-Nachrichten

Wer den Button aktiviert, braucht laut WABetaInfo keine ständigen Erinnerungsnachrichten für x-beliebige Chats zu befürchten. Man wird die Chats, an die man erinnert werden möchte, zwar nicht selbst auswählen können. WhatsApp verwendet aber laut WABetaInfo ein internes Verfahren, mit dem berechnet wird, welche Kontakte für den User wichtig und welche weniger wichtig sind. Ebenso wird berichtet, dass WhatsApp sich bemüht, solche Erinnerungsnachrichten nur sparsam zu senden. Die Betonung liegt hier auf gelegentlich .

Auch wenn die Reminder-Funktion für private Nutzer nicht nach dem Feature klingt, auf das alle gewartet haben, kann es gerade für geschäftliche User sehr attraktiv sein. Viele kleinere und größere Unternehmen setzen mittlerweile auf die vertraute Kommunikation via WhatsApp mit ihren Kunden. Hier kann die Flut aus Chats mit Käufern durchaus den Kontakt mit weiteren Geschäftskunden erschweren. Hier können gelegentliche Erinnerungen an wichtige Kontakte also durchaus hilfreich sein.

Wann der Button final für alle WhatsApp-User verfügbar sein wird, ist jedoch nicht bekannt.

Könnt ihr bereits Erinnerungen für WhatsApp einschalten? Würde euch dieses Feature helfen? Schreibt es uns in die Kommentare!