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God of War Laufey: Alle Infos zu Release, Gameplay und Story des kommenden PS5-Exclusives

God of War geht weiter, allerdings ohne Kratos. Das neue Spiel erzählt die Geschichte seiner Frau Faye, jedoch nicht ihre Vergangenheit.

Profilbild von Daniel Hartmann

Daniel Hartmann
03.06.2026 | 17:44 Uhr

Im neuen God of War spiele Kratos Frau Faye die Hauptrolle. Im neuen God of War spiele Kratos' Frau Faye die Hauptrolle.

Bei der State of Play im Juni 2026 stellte Sony Santa Monica das nächste Spiel aus der Welt von Kratos vor. Doch eben jener spielt in God of War Laufey eben nicht die Hauptrolle, sondern seine im Reboot 2018 etablierte Frau namens Faye (beziehungsweise Laufey).

Wir haben für euch die ersten Infos der noch jungen Ankündigung zusammengetragen.

Release und Plattform

Bisher gibt es noch keinen Releasezeitraum für God of War Laufey. Da Sony sich aber von der Strategie verabschiedet hat, Spiele auch für den PC herauszubringen, wird es sich sehr wahrscheinlich um einen PlayStation-Exklusiv-Titel handeln.

God of War Laufey beginnt wie das Reboot von 2018: Mit der Beerdigung von Faye. God of War Laufey beginnt wie das Reboot von 2018: Mit der Beerdigung von Faye.

Story und Setting

Wer sich bei der Ankündigung direkt wundert, »Moment, die ist doch tot, bekommen wir hier ein Prequel?«, der hat nur mit dem ersten Teil recht. 

Ja, das Reboot von God of War aus dem Jahr 2018 beginnt mit der Beerdigung von Faye, doch diese erwacht danach in einer ihr fremden Welt - dem Allwann. Das neue Spiel findet seine Geschichte also parallel zur Handlung um Kratos und Atreus.

An diesem Ort treffen Götter und Kreaturen aus den verschiedensten Mythologien zusammen. Direkt zu Beginn trifft Faye auf die ägyptische Göttin Sekhmet und Begtse, einen Kriegsgott aus der mongolischen Kultur.

Sekhmet und Begtse sind zwei der neuen Götter, auf die Faye im Allwann stößt. Sekhmet und Begtse sind zwei der neuen Götter, auf die Faye im Allwann stößt.

Anders als die zwei Götter sind Faye zwei weitere Bekanntschaften wohlgesonnen. Zum einen der sprechende kosmische Würfel Phranque und das ebenfalls nicht stumme magische Schwert Rue

Während Faye wieder von der aus Daredevil bekannten Schauspielerin Deborah Ann Woll verkörpert wird, leiht Jack Quaid aus The Boys dem Würfel seine Stimme. Die Worte der Klinge kommen von Perlinda Lau.

Gameplay und Trailer

Zur Ankündigung gab es direkt mal satte 23 Minuten Gameplay, die sehr wahrscheinlich auch die ersten Spielminuten darstellen:

Video starten 23:45 23 Minuten Gameplay aus God of War: Laufey setzen neue Maßstäbe

Anders als ihr muskelbepackter Ehemann ist Faye eine zwar ebenso mächtige, aber deutlich agilere Kriegerin. Mit ihrem magischen Schwert setzt sie blitzschnelle Angriffe und katapultiert ihre Gegner auch gerne in die Luft, um sie dort mit Schlagkombos einzudecken.

Ein besonderes Kampffeature ist ihre goldene Faust der Jötnar, mit der sie nicht nur mächtig zuschlagen kann, sondern auch die Seelen ihrer Gegner manipuliert.

Doch auch das Schwert Rue kann mehr als nur schlagen und stechen. Die drei Bänder am Knauf mit ihren klingenbesetzten Enden eignen sich nicht nur für Flächenangriffe, sondern auch, um Gegner zu greifen und sich zu ihnen heranzukatapultieren.

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Welchen Göttern Faye im Allwann noch begegnen wird, welche Aufgaben und Herausforderungen sie dort erwarten und ob es einen Weg zurück zu ihrer Familie gibt, erfahren wir, sobald Sony mehr zum nächsten God of War enthüllt. Wir halten euch natürlich zu all diesen Themen und vor allem dem Releasedatum auf dem Laufenden.

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