Warhammer 40K: Eine der tödlichsten Fraktionen im ganzen Universum hat gerade massive Verstärkung erhalten

Die Necrons sind eine verdammt starke Fraktion im Tabletop und in der Lore sogar noch mächtiger.

Warhammer 40k ist weiterhin eines der beliebtesten Tabletop-Spiele überhaupt. Seit 1987 existiert die Zukunfts-Version dieses beliebten Strategiespiels, in dem sich Space Marines, Orks oder Tyraniden auf die Mütze hauen.

Am 20. Juni erscheint die neue 11. Edition des Regelwerks, die grundlegende, strukturelle Änderungen an der Regelbasis des Tabletops vornimmt. In den letzten Wochen hat Games Workshop immer wieder neue Regeln vorgestellt, darunter die neuen Kontingente für die spielbaren Fraktionen.

Zuletzt wurden die Kontingente für die Necrons enthüllt, der vielleicht mächtigsten Fraktion im gesamten Universum. Damit bekommen die nahe untötbaren Klappergestelle ein paar weitere mächtige Möglichkeiten.

3:44 Warhammer 40k bekommt bald eine neue Edition und der Cinematic Trailer macht ordentlich Bock auf das Universum

Die neuen Vorteile der Necrons

Eine wichtige Änderung der 11. Regeledition dreht sich um die Kontingente (Detachments). Während in der 10. Edition bei jeder Partie alle Spielerinnen und Spieler lediglich ein solches Detachment wählen konnten, wird es in der 11. Edition ein Baukastensystem geben. Damit ist es möglich, bis zu drei verschiedene Detachments miteinander zu kombinieren.

Jedes Kontingent bietet andere Regelvorteile für unterschiedliche Einheitentypen. Das soll verhindern, dass in einer Armee nur bestimmte Einheiten überhaupt von einem Kontingent-Bonus profitieren, während der Rest leer ausgeht. In der 11. Edition könnt ihr gleich mehrere Einheiten durch eine Reihe an Kontingenten stärken. Dafür wurden für alle Fraktionen neue Kontingente eingeführt - so auch für die Necrons:

Die Hand der Dynastie : Das Kontingent stärkt vor allem die Fußsoldaten der Necrons, auch bekannt als Silberflut. Necron-Krieger erhalten die Fähigkeit, vorzurücken und trotzdem zu schießen oder andere Aktionen auszuführen.

: Das Kontingent stärkt vor allem die Fußsoldaten der Necrons, auch bekannt als Silberflut. Necron-Krieger erhalten die Fähigkeit, vorzurücken und trotzdem zu schießen oder andere Aktionen auszuführen. Skyshroud Spearhead: Das Kontingent konzentriert sich auf die mobilen Einheiten der Necrons, also etwa Tomb Blades. Die können jetzt direkt mitten auf dem Schlachtfeld erscheinen und sparen sich so nicht nur einiges an Weg, sie schlagen im gleichen Zug auch härter zu.

Das Kontingent konzentriert sich auf die mobilen Einheiten der Necrons, also etwa Tomb Blades. Die können jetzt direkt mitten auf dem Schlachtfeld erscheinen und sparen sich so nicht nur einiges an Weg, sie schlagen im gleichen Zug auch härter zu. The Phaeron's Armoury: Dieses Kontingent solltet ihr wählen, wenn ihr in eurer Armee auf gewaltige, fliegende Kriegsmaschinen setzt. Dazu gehören der Monolith, der Obelisk oder das Tesserakt-Verlies. Die werden mit diesem Kontingent unheimlich beschleunigt und legen in einem Zug mehr Weg zurück.

Endlich mobile Necrons

Ist euch eine Gemeinsamkeit der drei neuen Kontingente aufgefallen? Alle davon sind dafür gedacht, die traditionell recht behäbigen Necrons zu beschleunigen. Damit gleichen die Skelett-Roboter hier eine ihrer größten Schwächen aus. Als wären die schier unsterblichen Maschinen nicht auch so schon schrecklich genug!

Immerhin zählen sie in der Warhammer-Meta schon lange zum oberen Mittelfeld und werden aufgrund ihrer Zähigkeit von extrem vielen Spielerinnen und Spielern häufig ins Gefecht geführt.